أنور بوخمسين: «اتحاد التأمين» يعمل على توحيد وجهات النظر ودعم الدور الرقابي للوحدة

مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للتأمين أنور جواد بوخمسين حرص اتحاد شركات التأمين على دعم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دور وحدة تنظيم التأمين الرقابي والالتزام بوضع خطة استراتيجية تتوافق مع خطة الوحدة، ليتم تطبيقها من خلال الشركات العاملة في سوق التأمين الكويتي للنهوض بصناعة التأمين في الكويت وتعظيم العائد على الناتج القومي من هذه الصناعة والالتزام التام بمتطلبات الرقابة.

وأضاف أنه منذ تأسست وحدة تنظيم التأمين وفقاً لـ القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 01-09-2019 فقد أثرت قطاع التأمين بالعديد من القرارات (139 قرارا) والتعاميم (31 تعميما) التنظيمية المكملة لمواد ونصوص اللائحة التنفيذية للقانون وقد قام الاتحاد بعقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع وحدة تنظيم التأمين لاثراء ودمج وجهات النظر الفنية والرقابية والعمل معا على تنظيم السوق وحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة ودعم الدور الرقابي واثراء الاقتصاد الكويتي وتطوير قطاع التأمين. وبين أن الاتحاد يعمل على توحيد وجهات النظر ودعم الدور الرقابي للوحدة من خلال مجلس ادارة الاتحاد ولجانه التابعة فلا يخفى عليكم ما واجهه قطاع التأمين من أزمات عديدة خاصة بالسنوات الخمس الاخيرة.

ولفت الى أن وجود وحدة تنظيم التأمين قام بوضع خارطة طريق واضحة للنهوض بسوق التأمين في الكويت رقابياً، الا أنها لم تكتمل بعد الى الأن، وسوف تكتمل بوجود التفويض الكامل بالتطوير، لتكون الكويت من الدول المتقدمة اقليمياً وعالمياً في مجال التأمين.

أزمة فوق أزمة

وقال ان قطاع التأمين الذي عانى من غياب الدور الرقابي الفعال منذ انشائه وتكدس أعداد الشركات العاملة والاسعار التنافسية وعدم توزيع المخاطر وغياب التطور التكنولوجي وغيرها من التحديات، يعاني اليوم «أزمة فوق أزمة» و«تحدي عقب تحدي» فبعد أزمة غياب الرقابة والتنظيم لعقود ومع بداية تفعيل دور الوحدة جاءت جائحة كورونا في 2019 وما عانته بعض الشركات من التعرض لأخطار توقف الاعمال نتيجة ضعف التطور التكنولوجي وغياب تقنية أمن المعلومات ثم جاء قرار لجنة المعايير الدولية بالزام جميع شركات التأمين بالعالم بتطبيق المعيار المحاسبي 17 بداية من العام الحالي، والذي من التعقيد بمكان خاصة بسوق التأمين الذي عانى من الاهمال لمدة تزيد عن 60 عاما، فلم يكن قطاع التأمين بدولة الكويت الحبيبة مستعداً لمثل هذه التحديات وغيرها مما أدى الى تعذر تقديم البيانات المالية بالموعد المحدد من قبل هيئة أسواق المال.

وبين أن هذا الوضع نتيجة المشاكل الموروثة لعقود من:

1 - ندرة الكفاءات والخبرات التأمينية وضعف التطور التكنولوجي.

2 - عدم وجود دراسات اكتوارية.

3 - مشكلات الاسترداد والتي أثقلت كاهل الشركات.

4 - تعقيد البيانات التي تتطلب اجراء عملية هندسة عكسية للبيانات المطلوبة من الأرقام المالية الاجمالية وتخصيصها لكل مجموعة بناء على الاستدلال.

5 - الوقت المستغرق للانتهاء من اعداد ومراجعة البيانات المالية المتطابقة مع المعيار تتطلب أنظمة آلية غير متوافرة في سوق التأمين الكويتي وكذا تعقيدات عمليات التدقيق.

وأضاف أنه من الأهمية بمكان لصناعة تم اهمالها لعقود طويلة أن تتضافر الجهود للنهوض بها وتطويرها وتعزيز الدور الرقابي وادارة المخاطر وأمن تقنية المعلومات والرقابة الداخلية وتعد استراتيجية الوحدة 2023-2026 هي حجر الأساس للعمل على تنمية وتطوير قطاع التأمين.

وتتلخص التحديات التي تواجه الاتحاد الكويتي للتأمين والشركات العاملة بالكويت في تنفيذ استراتيجية الوحدة في:

1 - القيام بعمليات اعادة التأمين من خلال شركات غير مصنفة ائتمانياً، وبدول عالية المخاطر ولا تتوافق مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية، مما يضر بشركات التأمين وبالتالي ينعكس على المؤمن له.

2 - التضخمات العالمية تؤثر بشكل كبير على التسعير الخاص بعمليات اعادة التأمين مما يؤثر في أسعار اتفاقيات الحماية، حيث ترتفع أسعار التغطية لهذه الأخطار وتقل العمولات المدفوعة.

3 - ضعف طرح منتجات جديدة لعدم وجود جهة تقوم بذلك مع الجهات الرقابية.

4 - عدم تطوير شركات ادارة المطالبات كرديف من أهم الادارات في صناعة التأمين واظهار السوق بالشكل المطلوب لانجاح وتطوير صناعة التأمين والنهوض بالتأمين الصحي في الكويت.

5 - عدم التنسيق بين الجهات الرقابية بخصوص تطبيق المعيار رقم 17 بشأن عقود التأمين، الأمر الذي أثر بالسلب على الكثير من شركات التأمين، وخاصة المدرجة منها.

6 - عدم وجود بيئة تأمينية صحية منظمة لاستقطاب الشركات الأجنبية، خاصة شركات اعادة التأمين، نتيجة ضعف تنظيم السوق.

7 - عدم وجود نظام الكتروني متكامل خاص بصناعة التأمين يتوافق مع ميزانية الشركات.

8 - اعتماد معظم شركات التأمين على النظام اليدوي في ادارة التعويضات.

9 - عدم وجود ربط آلي بين الشركات وبعضها وشركات التأمين والوحدة وشركات التأمين والاتحاد والجهات الرقابية.

10 - عدم وجود نماذج موحدة من قبل الجهات الرقابية لتقييم أوضاع شركات التأمين والرقابة عليها، كما هو معمول به في قطاعات التأمين الاقليمية والعالمية.

11 - 86% من الشركات العاملة بسوق التأمين الكويتي غير مدرجة وعليه فان مبدأ الشفافية ومبادئ الحوكمة غير مطبقة، وتعتمد على تأمين قطاع واحد (تأمين السيارات) دون غيره.

12 - ندرة الكفاءات والخبرات الخاصة بادارة المخاطر وصناعة التأمين وتقنية أمن المعلومات بسوق التأمين الكويتي.

13 - عدم تفعيل دور الرقابة بالشركات غير المدرجة.

14 - اعتماد السوق على التسعير التنافسي غير القائم على دراسة المخاطر.

15 - عدم وجود سياسة احتياطيات فنية ورأسمالية موحدة.

16 - عدم توزيع المخاطر بشكل عادل قائم على الكفاءة والجودة والملاءة المالية وكفاية رأس المال.

17 - عدم وجود شروط موحدة للمناقصات الحكومية لتغطية كل نوع من أنواع الخطر.

18 - عدم توزيع حصص المناقصات الحكومية على الشركات التي تتمتع بالملاءة المالية وكفاية رأس المال.

19 - عدم وجود ثقافة تأمينية لتغطية الأخطار الا في قطاعي السيارات والطبي، حيث بلغت نسبة تأمينات السيارات في عام 2022 نسبة 16.2%، وبلغت نسبة التأمين الصحي 49.1% من اجمالي الأقساط المباشرة في سوق التأمين الكويتي، بينما بلغت نسبة باقي أنواع التأمين 34.7%.

20 - الافتقار الى الرقابة الدورية ومراجعة المخاطر.

21 - الافتقار الى الدراسات الاكتوارية الموحدة.

22 - اكتظاظ السوق بالشركات المتعثرة وعدم وجود سياسة اندماج.

23 - عدم حل مشكلة الاسترداد والتي أثقلت كاهل الشركات.

24 - اعتماد معظم شركات التأمين على العمل اليدوي وعدم وجود نظام آلي متكامل ومطور.

25 - عدم وجود نظام ربط آلي ونماذج موحدة مع الجهات الرقابية.

26 - الافتقار لسياسات واجراءات ضبط الجودة.

27 - عدم وجود سياسات واجراءات موحدة في قطاع التأمين.

28 - عدم تفعيل دور تقنية أمن المعلومات في معظم الشركات العاملة بالقطاع.

وتقدم بوخمسين للعاملين بوحدة تنظيم التأمين بجـزيل الشكر والامتنان على جهود وحدة تنظيم التأمين المثمنة ومثابرتهم الداعمة ودورهم الرقابي الفعال لتنظيم صناعة التأمين بالكويت والتي تمثل حجر الأساس في النهوض بالصناعة وزيادة العائد القومي من صناعة التأمين على الاقتصاد ومن ثم المساهمة في التنمية الاقتصادية في الكويت.

