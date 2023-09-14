طرح عقارين للمزاد العلني في دعوى بيوع «KIB»

مال وأعمال

تنفيذاً لحكم المحكمة الكلية الصادر لمصلحة بنك الكويت الدولي (KIB)، سيتم بيع عقارين في المزاد العلني الإثنين الموافق 18 سبتمبر الحالي في التاسعة صباحاً بقصر العدل الطابق الثاني قاعة 48، وذلك في الدعوى رقم 106/2012.

وفي تفاصيل دعوى البيوع الأولى رقم 106/2012، يطرح العقار الكائن في منطقة المهبولة رقم الوثيقة 9079/ 2009، قسيمة رقم 206 حالياً، ورقم 58 سابقاً، قطعة رقم 2 من المخطط رقم م/36800 ومساحته 990 متراً مربعاً، وذلك في المزاد العلني بثمن أساسي قدره 1.920 مليون دينار كويتي، علماً بأن العقار المشار إليه هو عبارة عن سكن استثماري بنظام الشقق الفندقية، ومكون من طابق أرضي و7 طوابق مكررة وسطح وبخار. ويقع العقار موضوع الدعوى على زاوية شارعين بطن وظهر، وارتداد في الجهة الأمامية المطلة على شارع رئيسي وسكة جانبية، وهو مطابق لما جاء بالمواصفات في شهادة «لمن يهمه الأمر» الصادرة عن وزارة العدل، وبمساحة 990 متراً مربعاً، والعقار عبارة عن بناية سكن استثماري (شقق فندقية) وفي العقار 28 شقة مؤجرة، ويتكوّن من طابق أرضي و7 طوابق مكررة وهو مكسي سيجما، كما يوجد محل تابع للبناية وهو عبارة عن مطعم، ويبلغ ريعه الشهري 12,760 ديناراً كويتياً.

أما العقار الثاني المطروح للبيع في المزاد العلني والكائن في منطقة شرق وفقاً لشهادة الأوصاف، ويحمل رقم الوثيقة 15375/2004، قسيمة رقم 27 وسابقاً قسيمة 5 قطعة 2 – من المخطط رقم 39331 حالياً، ومن المخطط م/31544 سابقاً، ومساحته 700.50 متراً مربعاً بثمن أساسي قدره 9 ملايين دينار.

ويحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية المشاركة في المزاد على القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، عملاً بأحكام المادة 230 من قانون الشركات التجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 2008.

