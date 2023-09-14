«زين» ترعى مؤتمر «كسر الحواجز» برعاية وزير المالية

مال وأعمال

أعلنت زين عن رعايتها لمؤتمر «كسر الحواجز» الذي يستضيفه المعهد الوطني للقادة (NLI) في شهر أكتوبر المُقبل، والذي سيشهد مُشاركة كوكبة من المُتحدثين البارزين والخبراء والمُتخصصين المحلّيين والعالميين الذين سيناقشون أبرز المجالات المستجدة مثل التحوّل الرقمي والتقنيات الناشئة والتنوع والشمول، وذلك تحت رعاية معالي وزير المالية فهد الجارالله. وجاء الإعلان عن الرعاية على هامش المؤتمر الصحافي الذي شهد حضور مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، والمدير العام لشركة القادة الوطنية محمد الخليفي، وممثلي الرعاة والداعمين.

وخلال الكلمة التي ألقاها بالمؤتمر، قال حمد المصيبيح: «سُعداء بتجديد تعاوننا مع المعهد الوطني للقادة لرعاية مؤتمر «كسر الحواجز»، وخاصةً بعد النجاح المتميز الذي شهدناه خلال دعمنا للسلسلة الأولى عام 2021، فمُشاركتنا تأتي إيماناً منّا بأهمية الدور الذي تلعبه مثل هذه المنتديات الفكرية والأكاديمية والثقافية في تعزيز بيئة الإبداع في مجتمعنا وتحفيز التطور المُستمر لدى أفراده».

وأضاف المصيبيح: «تتناغم العديد من المواضيع التي سيناقشها المؤتمر مع أهدافنا المؤسسية في زين، مثل أثر التحوّل الرقمي والتقنيات النامية في تنمية الاقتصاد، ودور المرأة القيادية وأهمية التنوع والاشتمال في بيئة العمل، وغيرها الكثير، ونتطلع لحضور الجلسات النقاشية والمشاركة في ورش العمل التي ستُثري من خبرات الجميع».

ويعتبر مؤتمر «كسر الحواجز» الحدث السنوي الثالث الذي ينظّمه المعهد الوطني للقادة، وسيتيح الفرصة أمام الحاضرين للمشاركة في جلسات غنية بالخبرات يشارك فيها مُتحدثن بارزون وخبراء ومُتخصصون على المستويين المحلّي والعالمي ترتكز خبراتهم حول مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا. ويسعى المؤتمر إلى تمكين الحضور من مناقشة التحديات واستكشاف آفاق جديدة وإقامة شراكات هادفة، حيث يتضمن جدول أعماله جلسات نقاشية وورش عمل ومحاضرات يلقيها ضيوف محلّيون وعالميون مثل توم بيليو، الشريك المؤسس لشركة Quest Nutrition، وجو مالون، رائدة الأعمال التي تمكنت من تحويل مشروعها الصغير إلى علامة تجارية عالمية. كما يستضيف المؤتمر هذا العام كالوم تشيس، خبير الذكاء الاصطناعي، ودانيال هولم، أحد الخبراء الرواد في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والميتافيرس، وسارة صبري، أول رائدة فضاء عربية، وجرايم كودرينجتون، المتخصص في مستقبل العمل، والعديد غيرهم. يذكر أن المعهد الوطني للقادة (NLI) هو أحد المراكز المملوكة للشركة الوطنية للخدمات التعليمية والتدريب (NEST) التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، وتم إطلاق أول سلسلة لمؤتمرات المعهد في عام 2021 لعرض الحلول التدريبية على المؤسسات الكويتية، وفي العام 2022، حضر المؤتمر أكثر من 1,100 مشارك من مختلف قطاعات الأعمال والشركات الدولية والمحلية.

