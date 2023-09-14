«يورومني»: «بوبيان» أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات عالمياً

مال وأعمال

حصد بنك بوبيان جائزة جديدة ضمن جوائز مؤسسة يورومني العالمية الخاصة بالبنوك في الكويت والمنطقة محققاً لقب «أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات على مستوى العالم» لعام 2023 وهو ما يؤكد ريادته في الاستحواذ على حصة من السوق الكويتي في تمويل الشركات وتعزيز قدراته التنافسية لتقديم حلول ومنتجات تمويلية متميزة لعملاء قطاع الشركات.

ومنحت المؤسسة العالمية بوبيان الجائزة بناء على سجل البنك في عمليات التمويل لمشروعات وشركات كبرى مما يعزز استراتيجية تواجده في سوق التمويل ودوره في نمو الصناعة المصرفية من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية تُسهم في نمو قطاع التمويل الإسلامي.

المنتجات على مستوى العالم 2023» عن تمويل مشروع J3 لتطوير مدينة جابر الأحمد السكنية و بصفته البنك القائد والوكيل العالمي للمشروع بتكلفة اجمالية تفوق 150 مليون دينار كويتي. وقال نائب مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك بوبيان محمد الجاسرالغانم تعليقاً على ذلك «بحمدالله تمكنا من تحقيق إنجاز جديد على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية العالمية لتأتي هذه الجائزة المميزة من مؤسسة مرموقة مثل يورومني وتدعم ما وصلنا إليه وتؤكد استحقاقنا بالتربع على قمة التميز والانفراد محققين نمواً مستداماً في مختلف قطاعات التمويل وعلى المدى البعيد».وأضاف أن أهم ما يميز الجائزة انها جاءت من مؤسسة عالمية مشهود لها بالحيادية وفق تقييم دقيق الامر الذي يعكس ريادة البنك ودوره البارز في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي وتمويل مشاريع كبرى الشركات والنمو المتصاعد للصناعة التمويلية من خلال توفير كل أدوات الدعم والحلول التمويلية المبتكرة ودعم اللازمة للعديد من المشاريع الحيوية لعملائه من قطاع الأعمال.

واختتم الجاسر أن ما حققه بنك بوبيان من أداء قوي ونمو في جميع مؤشراته المالية لاسيما الحصص السوقية في مختلف القطاعات انما يرجع وبقوة إلى التزامه الراسخ بتقديم حلول ومنتجات مستدامة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام على المدى البعيد وهو ما نجح في تحقيقه من خلال الجهود المميزة لفريق موارده البشرية مؤكداً التزام الفريق بالحفاظ على ما حققه من نجاحات في جميع قطاعات اعماله.

