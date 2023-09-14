بنك الخليج أبرم شراكة استراتيجية مع «ترانزكريت» للأعمال اللوجستية

مال وأعمال

في إطار مساعيه المتواصلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرم بنك الخليج اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة « ترانزكريت» الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك لتوفير خدماتها المميزة إلى عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة.

وستوفر شركة « ترانزكريت» للأعمال اللوجستية لعملاء بنك الخليج من الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخدمات المتنوعة، التي تساعدهم على توسيع أعمالهم والوفاء بمتطلبات عملائهم، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.

وبهذه المناسبة، قال فيصل العدساني مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج « تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى ركائزها الأساسية، بحيث يستهدف البنك رفع معدلات نمو خدمات الشركات ومساعدتها على توسيع محفظة المنتجات، والخدمات المصرفية المقدمة لها».

وأضاف: «بنك الخليج يسعى دائما الى تعزيز الخدمات غير المصرفية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمساعدتهم على تطبيق أعمالهم بنجاح، دون الحاجة إلى الاستثمار في شراء أو تأجير أو إدارة مستودعات قائمة بذاتها أو تعيين فريق متخصص لإدارة التخليص الجمركي والتسليم ونقل المخزون».

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة اليوم دورًا مهمًا في تنويع الاقتصاد الكويتي، وخلق فرص عمل، إلى جانب رفع قيمة ريادة الأعمال، ولهذا يحرص بنك الخليج على توفير الدعم اللازم وفقا للسياسة المصرفية للبنك، لتعزيز النمو المستدام في الشركات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتابع: إلى جانب دوره المميز في تقديم التمويل الائتماني لهذا القطاع حسب السياسة المصرفية للبنك، يوفر بنك الخليج كذلك لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات المعاملات المصرفية الإلكترونية للشركات وتحويلات الرواتب الإلكترونية وإصدار بطاقات السحب الآلي والتسجيل في خدمات نقاط البيع وبوابات الدفع والخدمات اللوجستية والاستشارية وغيرها من الخدمات للشركات، التي يمكن الاستفسار عنها والتسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني.

من جانبه، قال أحمد القناعي من شركة « ترانزكريت»: «سعداء بعقد هذه الشراكة المهمة مع بنك الخليج أحد البنوك الرائدة في الكويت، وتوفير خدماتنا إلى عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على توسيع أعمالهم وأنشطتهم داخلياً وخارجياً. بالاضافه الى تسهيل كل معاملاتهم في الخدمات اللوجستية التي ممكن توفر عنهم الكثير و هذا من ضمن اهداف الشركة في تثقيف العملاء و انجاز طلباتهم بالوقت المناسب للوصول الى اهدافهم.

وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

