«كي نت» تمكّن محطات «الأولى» من قبول الدفع بالبطاقات الخليجية

مال وأعمال

في خطوة تعتبر الأولى في دولة الكويت في قطاع محطات تعبئة الوقود، أصبح بالإمكان للقادمين لدولة الكويت ممن يحملون البطاقات البنكية Debit والصادرة عن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في شبكة GCCPOS استخدامها في الدفع للتعبئة لدى أي من محطات «الأولى للوقود»، بحسب ما أعلنته شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، لتصبح «الأولى للوقود» أول سلسلة محطات لتعبئة الوقود في الكويت تقبل الدفع بالبطاقات البنكية الخليجية.

وصرّح عصام الخشنام – الرئيس التنفيذي لـ «كي نت» بأن هذه الخطوة تأتي تعزيزاً للدور المحوري الذي تلعبه الشركة في توسعة نطاق قبول البطاقات الخليجية في دولة الكويت، لا سيما أنها تعتبر من المؤسسين للشبكة الخليجية GCCNET الخاصة بأجهزة الصراف الآلي التي تقدم خدمات السحب النقدي لحاملي بطاقات السحب الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في الشبكة. وتعتبر كي نت أيضاً الداعم الرئيسي للقطاع المصرفي في دولة الكويت من خلال تقديم حزمة من الخدمات والحلول المتميزة في مجال الدفع الإلكتروني، والتي تعتمد على ربط الخدمات المصرفية للبنوك العاملة في دولة الكويت ببعضها البعض، بالإضافة إلى الربط مع العديد من شبكات العمليات المصرفية المماثلة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، على صعيد أجهزة الصرّاف الآلي ونقاط البيع وبوابة الدفع الإلكتروني.

ولقد كان للبنك الأهلي الكويتي، وبنك وربة، وبنك الكويت الدولي، والبنك الأهلي المتحد دور فعّال ورئيسي في إدخال هذه الخدمة على جميع اجهزة نقاط البيع المنتشرة في مواقع محطات «الأولى للوقود» والبالغ عددها (43) محطة. وبهذا، تواصل «كي نت» حضورها الفعال في السوق الكويتي مع التنامي المستمر في حجم المعاملات الإلكترونية والذي ينعكس بدوره على تحقيق رؤية دولة الكويت في التحول الرقمي وتقليص الاعتماد على الدفع النقدي.

يذكر أن شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية المشتركة «كي نت»، الشركة الرائدة والمتميزة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، هي شركة كويتية تأسست عام 1992 بمشاركة البنوك المحلية القائمة آنذاك، للربط ما بين جميع أنظمة البنوك المحلية في دولة الكويت.

