السفير الصيني: زيارة سمو ولي العهد فصل جديد في تنمية شراكة بلدينا الاستراتيجية

وطن النهار

?

أكد السفير الصيني لدى البلاد تشانغ جيانوي ان حضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد لافتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المنعقدة في مدينة هانغتشو تلبية للدعوة من الجانب الصيني، وسيلتقي به القائد الصيني، وهذه أول زيارة لسموه إلى الصين بعد توليه منصب ولي العهد.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ظهر امس بالمركز الثقافي الصيني وقال «نقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الوصول الى الملفات التي ستتم مناقشتها اثناء الزيارة».

واضاف يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة لإنشاء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت، وتعد هذه الزيارة زيارة تاريخية، ستعزز بشكل فعال الصداقة التقليدية بين البلدين، وتعمق ثقتهما الاستراتيجية المتبادلة، وتعزز التعاون بينهما في مختلف المجالات في إطار البناء المشترك لمبادرة «الحزام والطريق»، ما يفتح فصلا جديدا في تنمية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين والكويت، لافتا الى ان الكويت سترسل وفداً كبيراً للمشاركة فيها، أملاً للرياضيين الكويتيين تحقيق نتائج طيبة والتوفيق والنجاح.

وعن لقائه بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قال السفير جيانوي ان وزير الدفاع من الشخصيات المهمة في الكويت والتقيته اول من امس كما سبق لي وان التقيته في وقت سابق واللقاء تناول تبادل وجهات النظر فيما بيننا لتعزيز التعاون في جميع المجالات، خصوصا و ان الكويت تشهد مرحلة تنمية جديدة.

وعن استئناف اصدار التأشيرات قال لقد استأنفت الصين إصدار جميع أنواع التأشيرات للأجانب وأَلْغَت فحوصات واختبارات فيروس كورونا المستجد، واتخذت عددًا من التدابير لتحسين كفاءة معالجة طلب التأشيرات، كما أنها توفر القناة الخضراء للوفود التجارية المهمة والإنسانية العاجلة. واعتبارًا من منتصف شهر أغسطس الماضي، تم اتخاذ تدابير مرحلية لإعفاء تسجيل بصمات الأصابع?للمؤهلين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات الأعمال التجارية والسياحة والزيارة العائلية، ويجعل مركز التأشيرات الصينية في مركز الراية عمليات طلب التأشيرة أكثر سهولة، فمن تاريخ تقديم الطلب، يمكن الحصول على تأشيرتك خلال 3 أيام عمل فقط في أسرع وقت ممكن، وستعمل الصين بثبات على توسيع الانفتاح رفيع المستوى على العالم الخارجي وتوفير المزيد من الراحة للتبادلات بين الشعب الصيني والشعوب الأجنبية، لافتا الى حرص الجانب الصيني على إجراء مناقشات ومفاوضات مع الجانب الكويتي لتوقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل الشامل من تأشيرات الدخول لتسهيل قيام المزيد من الكويتيين بالأعمال التجارية والسياحية في الصين.

وعن ما اذا كان بلده سيلعب دور الوسيط بين الكويت وايران بخصوص حقل الدرة قال: الصين لعبت دورا ايجابيا لتقريب وجهات النظر وعودة العلاقات السعودية- الايرانية وكان ذلك بطلب من الطرفين وهذا ينبثق من السياسة الخارجية الصينية التي تدعو الى الامن والسلام والتعاون المشترك والتنمية، مشيرا الى ان بلاده تعتبر منطقة الشرق الاوسط منطقة مهمة حيث انها تقدم الدعم للمنطقة ولشعوبها التي تتطلع للتنمية والاستقرار، مسترسلاً: لذلك نحن ندعم أي مبادرة ترمي إلى تحقيق التنمية في المنطقة ونبذل جهودا لدفع وتحقيق الاستقرار وأمن وتنمية المنطقة».

ونفى السفير علمه بان يكون هناك طلب من الصين ان تقوم بدور في الوساطة بين الكويت وايران ومن وصفهم بالدول المعنية في حقل الدرة مؤكدا ان هذه الدول لديها المقدرة والرغبة لحل المشكلة وفق التفاوض والحل السياسي، متداركاً واعتقد ان من اسماهم الدول الامنية ستجد حلا عادلا لهذه الاشكالية.

ولفت الى ان الكويت ودول الخليج الاخرى لديها استثمارات كبيرة بالصين وان صندوق الاستثمار يهتم بهذا الامر، مشيرا الى ان الكويت كانت اول دولة تقدم قروضا لبلده.

واوضح ان الاستثمارات الكويتية في الصين قديمة ولاقت مردودا كبيرا، مشيرا الى ان بلاده ارض خصبة للاستثمار الغربي والخليجي.

ونفى ان تكون الصين بديلا لأي قوة او دولة في المنطقة.

واشار الى ان بلاده لا تملأ فراغ اي طرف او دولة مهما كانت ولا تسعى لذلك فهي تكرس جهودها على التنمية سواء داخليا او بمساعدة دول المنطقة على ذلك وتحقيق المصلحة المشتركة ولا تسعى لفرض نفوذ على هذه الدول او تحقيق مصالح خاصة لافتا الى ان جميع الدول شركاء للصين، نافياً ان تكون لبلده نية او رغبة لمنافسة اي طرف فسياسة الصين الخارجية مستقلة وتحظى باحترام وقبول من قبل دول العام خصوصا العربية منها.

وجدد التأكيد على موقف بلده بخصوص القضية الفلسطينية باقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واشار الى ان مبادرة الحزام والطريق لعبت دورا ايجابيا لمساعدة الدول وان بلاده ستواصل جهودها لتعزيز التعاون حيث انها شريك تجاري لـ 140 دولة.

وردا على الشراكة الهندية الاميركية والتي قد تعوق تنمية الصين، وقال: نحن مع جميع المبادرات التي من شأنها ان تساعد على تنمية المنطقة ودول العالم ويسعدنا رؤية هذه المبادرات لتعزيز التعاون والتضامن بين جميع الدول، منوها الى ان العالم يمر بمرحلة صعبة ولتجاوز ذلك نحتاج الى تضافر الجهود لمواجهة جميع التحديات.

واكد ان بلاده لا تزال القوة الصلبة والشريك العام لدفع التنمية العالمية، مبديا استعداد بلاده للتعاون مع جميع الدول لتجاوز التحديات.

