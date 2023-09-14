حسن الزمان: الكويت قدمت إسهامات هائلة لمساعدة بنغلاديش

وطن النهار

قال الملحق العسكري البنغلاديشي لدى البلاد العميد ام دي حسن الزمان: ستظل بنغلاديش حكومة وشعبا ممتنة دائما للكويت لكونها أول دولة خليجية تعترف ببنغلاديش عام 1973.

وقال في تصريح صحافي: أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية في عام 1974، ومع مرور الوقت وصلت العلاقات بين البلدين الصديقين إلى مستوى جديد بفضل القيادة الحكيمة لكلا البلدين ، إذ تعترف بنغلاديش بالمساهمة الهائلة للكويت في جهود بناء الأمة من خلال العلاقات الثنائية المختلفة وخاصة من خلال استضافة عدد كبير من المغتربين البنغلاديشيين والدعم المالي من خلال الصندوق الكويتي.

وزاد: لقد وقفت بنغلاديش كصديق حميم بثبات في الشدائد حيث انضمت إلى قوات التحالف ضد غزو العراق في عام 1990، ومنذ عام 1991 حتى الآن، شاركت القوات المسلحة البنغلاديشية بالتعاون مع القوات المسلحة الكويتية بنشاط في «عملية الكويت بونورغوثون». ومن أجل إنقاذ أرواح وممتلكات الشعب الكويتي الشقيق، قام أفراد الجيش البنغلاديشي بعمليات بحث وتطهير وهدم مخلصة وواسعة النطاق ضد خطر الألغام والمتفجرات المنتشرة على نطاق واسع وكثيف من الأراضي الكويتية.

ومضى يقول: في الوقت الحاضر، يتم تقسيم الأفراد المهرة في القوات المسلحة البنغلاديشية إلى 11 وحدة، ويقدمون الخبرة الفنية والمهنية في مجالات الهندسة والطب والاتصالات والأمن والإدارة وما إلى ذلك لإعادة بناء الكويت على مدار الـ 32 عاما الماضية. وقد ضحى حتى الآن 96 من أفراد القوات المسلحة البنغلاديشية بحياتهم أثناء خدمتهم في الكويت.

واستطرد: دعم الجيش البنغلاديشي الكويت الصديقة لمحاربة كوفيد-19 من خلال إرسال فريق طبي يضم 30 طبيبا و70 مساعدا لوحدة العناية المركزة الذين لعبوا دورا رائعا في السيطرة على وضع كوفيد-19 في الكويت لمدة 10 أشهر.

وقال ان بنغلاديش تعرب عن تقديرها الكبير للكويت الصديقة وخاصة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين ووزير الدفاع لاستضافتهم الوحدة البنغلاديشية على مدار 32 عاما الماضية.

