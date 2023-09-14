سويكا: تعزيز الشراكة الاستراتيجية بيننا والكويت

وطن النهار

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أكد سفير الهند لدى الكويت د. ادارش سويكا عمق العلاقة بين بلاده والكويت، لافتا الى وجود رغبة لدى البلدين لتطوير علاقتهما الثنائية وانهما قادران على المضي قدما بما يخدم مصالح شعبيهما.

وقال في تصريح خاص لـ «النهار» على هامش احتفال ثقافي هندي اقيم مساء اول من أمس في مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن مهرجان الكويت الصيفي: «لقد شهدت الفترة الماضية من هذا العام العديد من الاجتماعات، لافتا الى ما وصفها بالزيارة الناجحة لوزير الدولة للشؤون الخارجية وشؤون البرلمان الهندي «في. مورالي دهاران» الذى اجرى مباحثات تناولت سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وقضايا اقليمية ودولية بهدف تعزيز العلاقات التجارية، وسبل توطيد العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط الكويت والهند.

كما بحث الوزير جميع اوجه التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين في مختلف المجالات، علاوة على استعراض جميع التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية.

ولفت الى استضافة العاصمة نيودلهي قمة مجموعة العشرين وكانت قمة ناجحة جمعت قادة المجموعة لاكبر اقتصاديات العالم، مشيرا الى ان اعلان قادة مجموعة العشرين كان باجماع كامل على الرغم من وجود صعوبات.

وذكر ان القادة المشاركين في القمة طرحوا عددا من المشاريع والمبادرات وما نشعر به هو ان اي امر بامكانه ان يعزز الاتصال هو امر جيد لاطلاق الامكانات الاقتصادية للبلدين، وبالتالي من المؤكد ان هذه المبادرة التي هي الان في مرحلتها الاولية من شأنها ان تدمج اقتصادات المنطقة وتطور امكانات التعاون الاقتصادي والحفاظ على السلامة الاقليمية واحترام سيادة البلدان، مؤكدا ان بلاده تهتم بالمبادرات التي تسعى لتحقيق هذه الاهداف، ولابد ان تكون المبادرات شفافة وتحترم سيادة الدول وان تكون ذات منفعة مالية ايضا.

وعن المناسبة قال انها المرة الاولى التي نشارك فيها في مهرجان الكويت الصيفي ونكون جزءا من هذا الحدث الثقافي الكويتي وهي فرصة لاطلاع الكويتيين على ثقافتنا، واصفا الشعب الكويتي بالمثقف والمطلع على ثقافات العالم، لافتا الى انه جزء من جاليته المقيمة في الكويت تقوم بنشاط اقتصادي كذلك فهم يحافظون ايضا على الثقافة الحية ويسهمون في اسعاد الاخرين من خلال عرض مثل هذه البرامج والمشاركة في المهرجانات.

