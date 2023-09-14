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وطن النهار

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«المياه الكويتية» شاركت بمؤتمر في البحرين


شاركت جمعية المياه الكويتية بمؤتمر دولي للمياه والطاقة وتغير المناخ في مملكة البحرين، وقد شدد رئيس جمعية المياه الكويتية د. صالح المزيني، على أهمية مشاركة الكويت في المؤتمرات الدولية الرائدة في مجالات المياه والطاقة، موضحا اننا بحاجة إلى التعاون وتضافر الجهود لضمان أمن الطاقة والمياه ودعم الجهود العالمية الرامية إلى ازالة الكربون، خصوصاً أننا نتواجد في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمة ندرة المياه في العالم وتعتمد بشكل أساسي على تحلية المياه في ظل تزايد الطلب على المياه نظراً لزيادة عدد السكان وتنامي الاحتياجات الصناعية المختلفة.


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