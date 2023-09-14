تحت رعاية وزير العدل وبحضور مدير «الهيئة» بالإنابة «القصّر» احتفت بـ 105 مشاركين في «بادر ويانا»

وطن النهار

تحت رعاية وحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون الاسكان رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون القصر فالح عبدالله الرقبة نظمت الهيئة بحضور مدير عام الهيئة بالانابة م. حمد البرجس وأعضاء مجلس الادارة وعدد من القياديين حفلا لتكريم عدد من القصر من المشمولين برعايتها الذين شاركوا في مشروع «بادر ويانا» والذي أقيم في عدد من الجهات الاهلية والخاصة.

وأوضح الوزير الرقبة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطط والبرامج والمشاريع الخيرية التي تنظمها الهيئة سنوياً بدعم من الاثلاث الخيرية التي تقوم بادارتها لصالح الموصيين والتي تحرص من خلالها على دعم المشاريع الخيرية داخل الكويت وفي اطار وصايا ورغبة الموصين.

وأضاف أن أهمية هذا المشروع من تركيزه على تدريب المشاركين من المشمولين برعاية الهيئة على العديد من الأنشطة والمهارات والاعمال المفيدة في حياتهم العملية واليومية، مشيراً إلى أن القائمين على هذا المشروع نجحوا من خلال دورة تدريبية على مدار شهرين في تمكين المشاركين من استثمار أوقات فراغهم وتطوير مهاراتهم مع اتاحة الفرصة لدى القصر للتعرف على امكانياتهم وقدراتهم في تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، بل والعمل خلال فترة العطلة الصيفية.

وأكد الوزير الرقبة على أنه وفي اطار استراتيجية الهيئة الجديدة ومن منطلق الحرص على مواصلة خطة تطوير الأداء في مختلف المجالات ستشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التركيز على العديد من المحاور أهمها ما يلي: مواصلة تحقيق عوائد مناسبة على أموال القصر والمشمولين بالرعاية، اضافة إلى تعزيز القدرة على رعاية وتأمين احتياجات أبنائنا القصر والمشولين بالرعاية، فضلا عن استغلال ما توافر لدينا من امكانات وخبرات مادية وبشرية، هذا إلى جانب التوسع في تطبيق التحول الرقمي.

من جهته تقدم مدير عام الهيئة بالانابة المهندس حمد البرجس بالشكر للجهات الأهلية والخاصة المشاركة في هذا المشروع الذي تضمن تدريب 105 من القصّر، مشيرا إلى أن الجهات الست المشاركة في المشروع ثمنوا جهود الهيئة والقائمين عليها في تأهيل وتنمية قدرات القصر المشمولين بالرعاية.

وأكد البرجس أهمية هذا المشروع من خلال الاثلاث الخيرية التي تقوم على ادارتها في اطار ادراكنا التام ألهمية تأهيل وتطوير وتحفيز أبنائنا لمواجهة تحديات المستقبل والمشاركة في تنفيذ رؤية الكويت المستقبلية والتي تتضمن الوصول إلى رأس مال بشري ابداعي. مشيرا إلى اهتمام الهيئة البالغ بمشروعات ومبادرات التعليم والتدريب والتأهيل وصقل المهارات وتكوين الشخصية على أسس دينية وتربوية واجتماعية سليمة.

