الشعلة: تطبيق الكود الخليجي في أعمال البناء

وطن النهار

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة اعتماد كود البناء الخليجي وتدشين النسخة الالكترونية منه.

وأوضح الشعلة في تصريح لـ«كونا» أن الاجتماع الـ«26» للجنة وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي بحث العديد من الملفات التي تتعلق بتطوير منظومة العمل البلدي والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي.

وتابع ان اعتماد كود البناء الخليجي سيطبق على جميع أعمال البناء والتشييد بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والهدم والتعديل واعادة التأهيل للمباني والمنشآت.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد وضع آلية وشروط تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون إلى جانب بحث سبل تطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية.

وبين أن وزراء البلدية في دول المجلس تباحثوا حول مقترحات خطة العمل البلدي الخليجي المشترك مع الحث على تفعيل دور فرق العمل في الدول الأعضاء لانجاز مبادرات تخص الخطة الاستراتيجية (2018-2023).

وأضاف أنه تم التباحث حول الموافقة على خطة العمل البلدي الخليجي المشترك (2024-2030) وتكليف اللجان والفرق المعنية باعداد الاجراءات لبدء التنفيذ والعمل.

ونوه إلى أن الاجتماع ناقش أهمية متابعة مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي في دورته الخامسة التي سيتم تكريم الفائزين فيها على هامش مؤتمر العمل البلدي الخليجي الـ12 الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في العام 2024.

وقال الوزير ان الاجتماع ناقش أيضا برنامج فعاليات وأنشطة الأسبوع البلدي الخليجي الثاني الذي ستستضيفه سلطنة عمان منتصف شهر ديسمبر المقبل.

