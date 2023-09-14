«البلدية»: 590 عاملاً لتنظيف المدارس الحكومية

وطن النهار

أعلنت بلدية الكويت انتهاء عملية تنظيف مدارس وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد بواسطة 590 عاملاً اضافة إلى التعاون والتنسيق مع الادارات المدرسية في المناطق التعليمية الست للتأكد من جهوزية مدارس التعليم العام بجميع المراحل الدراسية.

واشارت إلى ان ادارة النظافة في محافظة العاصمة قامت بتوفير 80 عامل نظافة للمشاركة في اعمال تنظيف مدارس المحافظة، كما قامت ادارة نظافة محافظة حولي بأعمال تنظيف مدارس المحافظة بمشاركة 100 عامل، فيما شاركت ادارة نظافة محافظة الاحمدي بتوفير 120 عامل نظافة للمشاركة في تنظيف مدارس المحافظة.

