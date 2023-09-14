loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البلدية»: 590 عاملاً لتنظيف المدارس الحكومية


أعلنت بلدية الكويت انتهاء عملية تنظيف مدارس وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي الجديد بواسطة 590 عاملاً اضافة إلى التعاون والتنسيق مع الادارات المدرسية في المناطق التعليمية الست للتأكد من جهوزية مدارس التعليم العام بجميع المراحل الدراسية.
واشارت إلى ان ادارة النظافة في محافظة العاصمة قامت بتوفير 80 عامل نظافة للمشاركة في اعمال تنظيف مدارس المحافظة، كما قامت ادارة نظافة محافظة حولي بأعمال تنظيف مدارس المحافظة بمشاركة 100 عامل، فيما شاركت ادارة نظافة محافظة الاحمدي بتوفير 120 عامل نظافة للمشاركة في تنظيف مدارس المحافظة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة