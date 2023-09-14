«العدل» شاركت في اجتماع وكلاء «العدل» الخليجيين

وطن النهار

شاركت وزارة العدل في الاجتماع الـ 25 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مسقط.

وقالت الوزارة في بيان تلقته «كونا»: ان اجتماع وكلاء وزارات العدل الذي شارك فيه وفد الكويت برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف أتى تأكيدا للتعاون الوثيق بين دول المجلس في المجال القانوني والقضائي.

وذكرت ان الوكلاء ناقشوا العديد من المواضيع منها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية.

وأضافت انه تمت مناقشة تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل في الدول الأعضاء واوصوا برفعها لوزراء العدل في اجتماعهم المقرر عقده في أكتوبر القادم.

وبينت انه تم اعتماد المبادرة المقدمة من سلطنة عمان بشأن تعزيز التكامل العدلي بين دول المجلس وتكليف الأمانة العامة بوضع الآلية والتصور للمسودة الأولية للوثيقة.

