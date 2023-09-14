يقع على الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة المنامة على مساحة 256 ألف متر مربع تدشين مشروع «بحرين مارينا» بكلفة 200 مليون دينار

الخميس Al wanees

?

وقعت شركة «بحرين مارينا للتطوير»، الشركة المطورة للمشروع المتميز في قلب المنامة «بحرين مارينا» اتفاقية لتعيين «شركة ناس للمقاولات مقاولاً رئيسي لتنفيذ المشروع ومؤسسة «محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية»، مهندسين للإشراف على الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع الذي تقدر قيمة الاستثمار بها بـ 92 مليون دينار بحريني، من إجمالي قيمة الإنشاء الكلي للمشروع والتي تقدر بـ 200 مليون دينار بحريني.

وقالت شركة بحرين مارينا في بيان لها إنها تحرص كل الحرص على الاستفادة القصوى من خبرات «شركة ناس للمقاولات ذ.م.م» الرائدة في قطاع الإنشاءات من خلال عمليات تشييد المشروع، في حين سوف تشرف مؤسسة «محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية» على عمليات سير هذا المشروع الأيقوني والمتميز وفق أفضل المواصفات والمعايير المعمول بها، نظراً لخبراتها الطويلة والكبيرة في هذا المجال، مبينة أنه من المرتقب أن يصبح مشروع «بحرين مارينا» وجهة سياحية بارزة في المملكة حيث يمتد على مساحة تصل إلى 256 ألف متر مربع، ويقع على الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة المنامة، ومن المخطط أن يحولها إلى وجهة عالمية لتعزيز القطاع السياحي وتحقيق الأهداف العريضة للاستراتيجية السياحية الوطنية وإبراز مكانتها كمركز سياحي عالمي، بالإضافة إلى زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي. بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة بحرين مارينا للتطوير، خالد نجيبي: أن الاتفاقيات المبرمة تشكل انطلاقة مهمة للبدء في تشييد المشروع وتحويل هذه المنطقة الساحلية إلى وجهة سياحية وتجارية وسكنية فريدة من نوعها في العاصمة المنامة لا مثيل له في المملكة، بالاضافة الى السكن والتسوق والاستمتاع بالشواطئ الخلابة والقيام بالرياضات المائية المتنوعة، وسيضم المشروع مبنى النادي البحري ومجمع تجاري ومطاعم، ومبنى متعدد الطوابق لشقق سكنية فاخرة جميعها على اطلالة بحرية، معرباً عن سعادته بالتوقيع على هذه الاتفاقية لما لها من أهمية بالغة نظرا للإمكانات المتقدمة للشركات المنفذة للمشروع.

ولفت أنه من المتوقع أن يسهم مشروع «بحرين مارينا» المتميز والذي يعد من ضمن المخطط العام للواجهة البحرية للعاصمة المنامة، في رفد الاقتصاد الوطني ومواكبة نموه وخلق فرص العمل وتنمية القطاع التجاري السياحي والإنشاء والتعمير بالإضافة الى تحقيق الأهداف العريضة للاستراتيجية السياحية للأعوام 2022-2026، مشدداً أن هذا المشروع يعد من المشاريع الاستثمارية الواعدة التي تحقق عوائد مجزية للمستثمرين كما انه يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر المحلية في قطاعات عدة منها القطاع التجاري والقطاع السياحي والقطاع الاستثماري».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة»، سمير ناس: «إننا نتطلع إلى العمل مع شركة بحرين مارينا للتطوير كي نضع خبراتنا الطويلة في عمليات تشييد هذا المعلم السياحي البارز والذي سيشكل إضافة كبيرة للمملكة، مضيفاً أن المشروع سيحدث طفرة شاملة غير مسبوقة ضمن خطط وأهداف البحرين التنموية من خلال العمل المتواصل على توفير عناصر الجذب السياحي والتجاري المهمة، التى تعمل بدورها على تنمية وتقوية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته على مختلف المستويات الإقليمية والعالمية».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية» محمد صلاح الدين أن «المؤسسة ستقدم كل ما لديها من خبرات طويلة وفق أفضل المواصفات والمعايير الهندسية من أجل أن يكون هذا المشروع الكبير والرائد وجهة حضارية وسياحية متميزة في مملكة البحرين.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر شركة «بحرين مارينا للتطوير» بحضور رئيس مجلس الإدارة، خالد محمد يوسف نجيبي، والعضو المنتدب يوسف عبداللطيف الذوادي، وحضر من جانب شركة ناس للمقاولات رئيس مجلس إدارة ناس سمير ناس، والرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس شوقي الهاشمي، كما مثل مؤسسة «محمد صلاح الدين للاستشارات الهندسية» رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد محمد صلاح الدين، والرئيس التنفيذي ثامر صلاح الدين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من جميع الأطراف.

