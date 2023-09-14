نورة عبدالله: أتمنى أن يأخذ القطاع الإخباري نصيبه بـ «قناة متخصصة»

الخميس Al wanees

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اكدت الاعلامية د. نورة عبدالله لـ «النهار» انها ممتنة للتجربة الاعلامية الاخبارية وذلك من خلال مشاركتها في برنامج: «العالم هذا الصباح» الذي يبث عبر شاشة تلفزيون الكويت وهو برنامج يومي مباشر بقالب إخباري منوع، وقالت في تصريحها «قدمت في افتتاح الانتخابات 2023 وفي اول ظهور لي في قطاع الاخبار في وزارة الاعلام ، والآن أقدم في برنامج العالم هذا الصباح. وهو برنامج بمحتوى اعلامي اخباري يسلط الضوء على موضوعات عديدة وتقارير الى جانب اهم الاحداث مع مراسلي التلفزيون المحليين والدوليين وكذلك المقابلات مع ضيوف بشتى المجالات».

وعن تلك التجربة قالت: «انا في منحى جديد بالتجربة الاعلامية الاخبارية السياسية واميل له كثيرا رغم ان الجمهور اعتاد ظهوري المنوع والفني والاجتماعي منذ ظهوري 2003 ، خاصة انني استطيع التنوع من خلال خبرتي العملية او العلمية في مشواري الاعلامي سواء في بلاد الاغتراب لبنان والامارات او المحلية فذلك الاحتكاك الثقافي والميداني الاعلامي والبحثي صقلني كثيرا، ووضع على عاتقي المسؤولية الاعلامية واشكر اسرة البرنامج من خلال «النهار» على التناغم والانسجام والاجتهاد الواعي والذي يأخذنا لنهضة الاعلام في الكويت الحبيبة تستاهل العطاء كما اشكر ادارة القطاع الاخباري كافة التي تدعم الكوادر الشبابية الاعلامية ولاسيما الكويتية تطبيقا لاستراتيجية وزير الاعلام عبدالرحمن المطيري».

واضافت ايضا: «اجد ان تلفزيون دولة الكويت والقطاع الاخباري متأصل وعريق وهو الاول بلا منافس من حيث متابعة الجمهور له خاصه في الطوارئ وحتى في السلم فهو الناقل الرسمي للخبر من مصدره الرئيسي، وهذا ما لاحظناه في ازمة كورونا وغيرها من الاحداث وقد اعتاد الجمهور على الرجوع للأخبار التلفزيونية في وزارة الاعلام لنيل ذائقته الاخبارية بكل شفافية ووضوح وبتقنيات خطابية فنية قد كسرت الجمود وتفوقت بالجدية والحب».

كما تطرقت الى قطاع الاخبار والبرامج السياسية حيث قالت: «اتمنى ان يأخذ القطاع الاخباري نصيبه ومنحى المساحة الفاعلة من خلال قناة إخبارية متخصصة لتكن إحدى باقات قنوات التلفزيون الكويتي الحكومي في وزارة الاعلام، لتفعيل القوالب الاخبارية البرامجية العديدة والافلام الوثائقية الاخبارية، خاصه ان الموارد الادارية البشرية والفنية في القطاع لديها الامكانات والخبرات اللازمة وكذلك الاستديوهات المطورة التي تم استحداثها مؤخراً ووزارة الاعلام قد خصصت للطفل والرياضة والثقافة والانكليزية وغيرها من القنوات المتخصصة فخطوة القناة الاخبارية المتخصصة خطوة ستحسب للاعلام الكويتي وريادته وقد ذكرت تلك التوصية من خلال رسالتي الدكتوراه في 2017 الى جانب التصور المقترح (دكتوراه: تقنيات الخطاب الاعلامي الاخباري السياسي في دولة الكويت) كما ان لدي العديد من الاقتراحات الاعلامية البحثية العلمية، واتمنى ان تجد مسارها مع الجهة المعنية لذلك في المستقبل القريب».

