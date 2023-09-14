«صوت الخليج» تبث برامجها في الأردن عمّان المدينة الحادية عشرة عالمياً في «دانة الأصوات»

الخميس Al wanees

أصبح المستمع في عاصمة الاردن عمّان يستمع الى بث اذاعة «صوت الخليج» على تردد FM 98.1 لتصبح المدينة الحادية عشرة التي تستقبل « دانة الاصوات» كما أطلق عليها محبوها الذين يستمعون لبرامجها وجلساتها وحصرياتها الشهيرة منذ عام 2002

وقد عبر الشيخ عبدالعزيز بن ثاني آل ثاني الرئيس التنفيذي للاعلام عن سعادته عبر وسائل الاعلام لايصال محتوى «صوت الخليج» الراقي الى الأخوة في الاردن الشقيق . معتبرا أن الانتشار الواسع التي تحظى به هذه الاذاعة يعود الى جودة المحتوى وتنوّعه واحترامه على الحقوق الفكرية للابداع الخليجي والعربي.

المعروف أن هذه الاذاعة الرائدة تمتاز بتسجيلات خاصة وحصرية لأغلب الاصوات الخليجية والعربية، وهي حاضنة الارث الثقافي والموسيقي الخليجي، وتوثقه وتقدمه بشكل يليق بالميراث العريق للموسيقى والادب في المنطقة.

صوت الخليج تبث حاليا في مسقط وصلالة والكويت وبغداد والبصرة واسطنبول ولندن وفيينا وجنيف وزيورخ، في أوسع انتشار تحققه إذاعة عربية بل وعالمية، الى جانب بث برامجها عبر التطبيق الخاص بها وكذلك مواقع السوشيال المعتمدة.

