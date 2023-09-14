أمير كرارة يستعيد حرب طروادة من الماضي استكمالاً لتوهجه الفني

الخميس Al wanees

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يعيش الفنان أمير كرارة حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، حيث تعددت أعماله الفنية، ما بين الدراما والسينما، خاصة بعد عودته للسينما هذا العام، بعد غياب دام عدة سنوات، بفيلمه الجديد «البعبع»، والذي قدم من خلاله نوعية جديدة من الأدوار، وهي الأكشن الكوميدي، والذي لاقى استحسانا من الجمهور، على الرغم من إيرادات الفيلم المحدودة.

وكذلك حرص كرارة، على التواجد في دراما رمضان هذا العام، من خلال مسلسل «سوق الكانتو» مع النجمة مي عز الدين، والتي يلتقي بها لأول مرة، وكان المسلسل ذا طابع خاص، عن مصر في حقبة زمنية قديمة وتحديدا عام 1920، ليقدم دورا جديدا لشاب تحول إلى بلطجي يفرض الإتاوات على التجار، في سوف البالة في وسط البلد، وهو توليفة غنية من الدراما والتاريخ والرومانسية.

ويبدو أن كرارة سيحاول الالتزام بالمشاركة في السباق الرمضاني للدراما، بعد الإعلان عن العودة لمسلسله «حرب طروادة»، والذي تم تأجيله لأكثر من مرة، فكان قد بدأ في تصوير بعض مشاهده في عام 2020، والذي كان من المقرر، أن يكون على أجزاء عدة، كل جزء ثماني حلقات ويعرض على إحدى المنصات الالكترونية، لكنه توقف لانشغال المخرج بيتر ميمي الذي كان مقرراً أن يتولى مهمة الإخراج في عام 2020، إلى جانب أن المسلسل من تأليفه، ليعود مرة أخرى للنور هذا العام، استعدادا للمشاركة في دراما رمضان.

