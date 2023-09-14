سلمى أبو ضيف في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

الخميس Al wanees

تواصل الفنانة سلمى أبوضيف في الفترة الحالية تصوير دورها في فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، بطولة الفنان شريف منير.

وتجسد ضمن الأحداث شخصية فتاة اسمها ليلى وتعمل منظمة حفلات، ويتبقى أيام قليلة وينتهي تصوير العمل بالكامل.

وفيلم «ليه تعيشها لوحدك»، بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، الطفل منذ مهران، وهو من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري. وكانت قد شاركت سلمى في الموسم الرمضاني الماضي في أكثر من عمل منهم الجزء الثالث من مسلسل المداح، بطولة حمادة هلال، وجسدت لأول مرة شخصية صعيدية، والعمل كان من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي، والعمل كان من تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو.

