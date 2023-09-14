أحمد سعد بعد طلاقه الرابع.. طليقته تحضر حفلته الأخيرة

الخميس Al wanees

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بعد إعلان علياء بسيوني، الزوجة الرابعة للمطرب المصري أحمد سعد، طلاقه لها على «ستوري» موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، ودعواتها بانتقام ربنا منه، تفاجئ جمهوره بحضورها آخر حفلاته في بورسعيد، وغنائها ورقصها على أنغام أغنياته، الأمر الذي أثار حفيظة جمهوره، والكثيرون دعوا لهم بصلاح الحال، واعتبر البعض حضورها إعلانا بعودتهما لبعضهما قريبا.

وتعد حياة أحمد سعد العاطفية، مثار تساؤل وتعجب الكثير من جمهوره، فهل هو بالفعل مذنبا، في زيجاته الأربع، أم أنه ضحية سوء اختيار، سواء من ناحيته، أو من ناحية مطلقاته الأربع، وهل طلاقه لعلياء بسيوني من أجل إثارة الجدل، أم أنه بالفعل لن يعود لها من جديد.

كانت زيجات أحمد سعد الثلاث السابقة، وطلاقاته دائما محط جدل وصدمة لجمهوره، وبشكل خاص زواجه وطلاقه الفني، سواء من النجمة سمية الخشاب، أو النجمة ريم البارودي.

وزواجه من النجمة سمية الخشاب، وطلاقه لها، من أكبر الزيجات التي أثارت ضجة كبيرة، والتي تعد الزوجة الثالثة، وكان زواجهما عام 2017، واستمر الزواج بينهما لمدة عامين فقط، بعد أن قامت خلافات بينهما واتهم كلا منهما الأخر بعدة اتهامات، فتم الانفصال بعد عامين فقط من الزواج. حتى انها اتهمته بضربه لها، مما تسبب لها في تهتك بالطحال، واضطرت لاستئصاله.

