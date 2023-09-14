هند صبري تنهي سنوات الغياب عن «دراما رمضان»

الخميس Al wanees

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بعد غياب امتد لموسمين، تعود الفنانة التونسية هند صبري إلى المنافسة في ماراثون «دراما رمضان 2024»، بتقديمها مسلسلاً جديداً من بطولتها مكوناً من 15 حلقة، من المقرر عرضه في رمضان 2024، وسيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، تنتظر هند صبري عرض مسلسلها الجديد «مفترق طرق» خلال الفترة المقبلة على قناة mbc، والعمل مأخوذ من فورمات أجنبية عن المسلسل الأميركي The Good Wife، ومكون من 45 حلقة، ويضم إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن آخر أعمال «هند» كان فيلم «فضل ونعمة» الذي قدمت بطولته مع ماجد الكدواني، وعُرض في أكتوبر من العام الماضي 2022، وشارك به بيومي فؤاد، محمد رضوان، سماء إبراهيم، محمود حافظ، ياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، مع ضيوف الشرف إسعاد يونس ومحمد ممدوح، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

