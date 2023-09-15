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وطن النهار

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سمو الأمير بعث ببرقيات تهنئة إلى رؤساء كوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رودريغو تشافيز روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى نجيب بوكيلي رئيس جمهورية السلفادور الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده،
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية السلفادور وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.


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