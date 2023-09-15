إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية إلى ليبيا

وطن النهار

أقلعت صباح أمس (الخميس) الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار (دانيال) في ليبيا وعلى متنها 41 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة.

وتأتي هذه المساعدات بتنظيم ودعم جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وتنسيق وإشراف وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع.

وقال السفير الكويتي لدى ليبيا زياد المشعان لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن انطلاق ثاني رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي يأتي تنفيذاً للتعليمات السامية لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء وإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح لدعم الجهود الليبية لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة. وأضاف المشعان أن الجمعيات الخيرية الكويتية تمثل إحدى أذرع العمل الإنساني المهم التي تعتمد عليها الكويت لإيصال المساعدات للمنكوبين وهي ممثلة اليوم بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برئاسة الدكتور عبدالله المعتوق إضافة إلى جمعية السلام الخيرية التي أسهمت في دعم الرحلة بالمواد الإغاثية الضرورية في الرحلة الثانية للجسر الجوي الإغاثي الكويتي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة (السلام الخيرية) د. نبيل العون لـ «كونا» على الاستجابة الكاملة والعاجلة لإغاثة منكوبي الإعصار في ليبيا بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية بهدف توصيل الاحتياجات الضرورية لمستحقيها.

وقال العون إن جهوزية الجمعية لإغاثة منكوبي الكوارث الطبيعية والحروب مكنتها من التحضير للرحلة المتجهة إلى ليبيا «أمس» في وقت قياسي كاشفا عن تحضيرات لرحلة أخرى بعد ثلاثة أيام تقريبا لذات الغرض.

وأوضح أن المواد الإغاثية تحتوي على معدات ومواد غذائية وأجهزة طبية وكهربائية وبطانيات وغيرها، معربا عن الشكر للقيادة السامية في البلاد والجهات الرسمية المشاركة لتسهيل المهمة الإنسانية استمرارا للدور الإنساني الكبير والمؤثر للبلاد في إغاثة منكوبي العالم في الظروف الاستثنائية.

من ناحيته، قال مسؤول العلاقات العامة بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية سعود الكندري لـ «كونا» إن دعم القيادة السياسية للجهود الإنسانية الرامية إلى غوث منكوبي إعصار «دانيال» مكننا من إيصال المساعدات بالتعاون مع جمعية السلام الخيرية بدعم وإشراف وزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والدفاع.

وأكد الكندري أن أثر الكارثة ووقعها على الأهالي في ليبيا يلزماننا في الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مد يد العون والمساعدة العاجلة، مشيرا إلى أن الشعب الكويتي جبل على فعل الخير وإغاثة منكوبي الحروب والكوارث حول العالم. وكانت أقلعت صباح أول من أمس (الأربعاء) طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها 40 طناً من المعدات والمواد الإغاثية والطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار (دانيال).

