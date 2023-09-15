السفير الإيطالي: منح الاتحاد الأوروبي الكويتيين «الشنغن» قرار مهم

وطن النهار

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وصف السفير الايطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي قرار الاتحاد الاوروبي بمنح الكويتيين تشيرة طويلة الامد بـ «المهم» للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت.

وأكد في تصريح لـ «النهار» ان الموافقة على هذه الآلية ستسهل على المواطنين الكويتيين السفر إلى منطقة الشنغن وبالتالي إلى إيطاليا.

وقال : سيتم إصدار التأشيرة من قبل القنصلية الإيطالية إذا كانت الوجهة الأولى أو الرئيسية ايطاليا، من خلال تقديم طلب التأشيرة إلى مركز تقديم طلبات التأشيرة.

وذكر أن إيطاليا بلد آمن ومضياف للغاية ورحب ومن السهل جدًا أن تشعر وكأنك في بيتك ويحظى بتقدير خاص من قبل الكويتيين المسافرين إليه، وأنا متأكد من أن عدد الزوار الكويتيين سيزداد أكثر في السنوات القادمة.

واكد أن إيطاليا والكويت تربطهما علاقات ثنائية رفيعة المستوى بشكل خاص، وهذه العلاقات تنمو باستمرار في مختلف القطاعات، وهذا هو السبب الذي جعل إيطاليا الشريك التجاري الأول للكويت في أوروبا من حيث الصادرات في عام 2022، ومع نظام Cascade، ستستفيد العلاقات التجارية بشكل كبير.

