زيادة 180 ديناراً على الرواتب

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اعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري أنها ستبحث قريبا القضايا التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن وضبط الأسعار، وستصوت على إعفاء المتوفين من ديونهم لبنك الائتمان.

وأكد ان اللجنة ستناقش زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 دينارا بدلا من 120، وعلى زيادة العلاوة الاجتماعية، لمساعدة المواطنين في مواجهة اعباء التضخم. وكشف المويزري عن ان اللجنة تتجه إلى تعديل قانون صندوق التنمية بحيث لا يتم إقراض أي دولة قبل موافقة مجلس الأمة مع استثناء حالات حدوث كوارث طبيعية، كما ستناقش ايضا قانون إيقاف فوائد استبدال المعاش التقاعدين لتكون بنظام المرابحة ووفق احكام الشريعة الإسلامية.

وأكد المويزري وجود 4 قوانين للجنة مدرجة على جدول اعمال اول جلسة برلمانية مقبلة وهي قانون زيادة علاوة الاولاد الى 100 دينار، وقانون زيادة الحد الادنى للمعاش التقاعدي، وقانون زيادة القرض الحسن للمتقاعدين ليصبح بـ21 ضعفا وخفض القسط الى ما بين 5 الى 15 في المئة بحسب ظروف المتقاعد ورغبته، وكذلك قانون الغاء قوانين الوكيل المحلي.