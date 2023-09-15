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الكويت تتقدم «المغيثين» لليبيا

سميرة فريمش
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الجمعة 15 سبتمبر 2023

تنفيذا للتعليمات السامية.. أقلعت صباح امس الطائرة الإغاثية الثانية التابعة للقوة الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن الجسر الجوي لمساعدة منكوبي إعصار دانيال في ليبيا وعلى متنها 41 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة.
بدوره ثمن السفير الليبي لدى البلاد سليمان الساحلي الهبة الكويتية لاغاثة المتضررين من الشعب الليبي بعد كارثة اعصار دانيال.
وقال في تصريح لـ «النهار» ان الكويت أطلقت جسرا جويا تكون حتى الان من 8 طائرات محملة بأطنان من المواد الاغاثية اللازمة متقدما بالشكر للكويت قيادة وحكومة وشعبا.


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