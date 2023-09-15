20 ألف جثة تهدد ليبيا بأوبئة كارثية

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جنيف- طرابلس- الوكالات: حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات كارثية لفيضانات ليبية مع انتشار الجثث في المدن والمناطق التي ضربها اعصار «دانيال» ما قد يؤدي الى تفشي اوبئة وامراض تفاقم الوضع المأساوي في ليبيا. وبينما توقع رئيس بلدية درنة ارتفاع اعداد القتلى الى 20 الف شخص قالت الامم المتحدة انه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا... (طالع ص 12).

وتتجلى الكارثة الكبرى في الخوف من انتشار الأوبئة بسبب الجثث المطمورة بأعداد كبيرة تحت الانقاض وفي المياه أيضا فيما قال رئيس بلدية درنة لقناة «سكاي نيوز عربية»: إن عدد القتلى من جراء الفيضانات يمكن أن يتخطى حاجز الـ20 ألفا.

واكد المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق المتوسط أحمد المنظري تفاصيل ان الأضرار الفادحة الناجمة عن العاصفة طالت ما بين 1.5 و1.8 مليون شخص في المنطقة الشرقية من البلاد.

وحذر المنظري من أن «المتضررين عرضة لخطر متزايد من الأمراض المنقولة بالمياه، وغيرها من الأمراض التي تتفشى في الظروف المماثلة».

وتواجه فرق الانقاذ مشكلة حقيقية مع افتقادها لأكياس الجثث حسبما أكد مدير إدارة البحث، لطفي المصراتي معتبراً أن أهم شيء لفرق البحث الآن هو حاجتها لأكياس حفظ الجثث. بينما أعدت فرق الإغاثة مقابر جماعية لدفن الجثث التي انتشلت من درنة.

من جهتها أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة امس أنه «كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا» جراء الفيضانات المدمرة وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحافي في جنيف: إنه «كان بالإمكان إصدار إنذارات، وكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، وكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية» مشيرا إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.