إطلاق 3 مشروعات سياحية قبل نهاية العام

الأولى

كشف الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري عن انطلاق 3 مشروعات جديدة سيتم افتتاحها خلال العام الحالي وتتضمن مشروع البلاجات ومشروع الونتروندرلاند ومشروع جنوب الصباحية.

وأضاف قائلاً: ستكون تلك المشاريع بداية لموسم الترفيه وستكون انطلاقة لمشروعات أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها تباعاً.

ولفت إلى أن هناك نقصا كبيرا في الترفية بالكويت وبدأنا على المسار السريع لتطوير مرافق الشركة، مشيراً إلى أن جميع المرافق الخاصة بالشركة تستحق التغيير والتطوير.

وفيما يتعلق بمشروع الواجهة البحرية، قال الدوسري: بدأنا فيه بالفعل وهو مشروع يمتد على مساحة 10 كيلومترات.

وأضاف أن الجزء الأول من المشروع يبدأ من الجزيرة الخضراء وحتى الأبراج خلال فبراير المقبل وسيحتضن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية والجزء الثاني سيكون من الأبراج وحتى الشعب البحري.