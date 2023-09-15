النفط إلى 100 دولار

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وسط زخم كبير على الطلب تتجه أسعار النفط صوب حاجز الـ100 دولار مع توقعات باختراقه، فيما ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1?53 دولار ليبلغ 96?71 دولاراً، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا إلى 92.49 دولاراً للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا ليصل الى 89.17 دولاراً.

وقفز النفط إلى أعلى مستوياته في الـ 10 أشهر الماضية، قبل أن تظهر البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، ما أثار قلق الأسواق إزاء الطلب.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن تمديد دول «أوبك+» خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023 سيعني أن السوق سيشهد نقصا كبيرا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فسر المستثمرون أحدث قراءة للتضخم في الولايات المتحدة باعتبارها تأكيدا على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وحذرت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» من خطورة التخلي عن الوقود الأحفوري، رداً على تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي توقع بلوغ الطلب على الهيدروكربونات ذروته قبل نهاية العقد.

وقال الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص، في بيان: إن التخلي عن الوقود الأحفوري «سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، وسيُحدث عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم».