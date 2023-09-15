الجمعة 15 سبتمبر 2023 ,1 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
4993
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الرئيسية
محليات
دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
النهار Weekend
الأولى
أرسل
إحفظ
إطبع
Pdf
دندرة
«الداخلية»: 4 آلاف شرطي على الطرق مع عودة المدارس والدوامات... يعطيكم العافية!
دندرجي
إضافة تعليق جديد
التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية
عرض التعليقات
F
مواقيت الصلاة في الكويت
كاريكاتير
الأكثر
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
socialmedia views
إقلاع الطائرة الإغاثية الثانية إلى ليبيا
سمو الأمير بعث ببرقيات تهنئة إلى رؤساء كوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا
سمو ولي العهد هنأ رؤساء كوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا
السعدون استقبل سفير التشيك ومحمد الشريكة
سمو رئيس مجلس الوزراء هنأ كوستاريكا والسلفادور ونيكاراغوا
«التعاونيات».. الكويتيون أولوية في الوظائف
النشرة الإخبارية
مجلة بريق الدانة
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة