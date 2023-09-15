واشنطن تبشر بنظام عالمي «أكثر شراسة»

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واشنطن - الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن نهاية النظام العالمي الذي نشأ بعد حقبة الحرب الباردة، موضحا أن العالم يعيش حاليا الأيام الأولى من المنافسة الشرسة خلال النظام الجديد لتحديد ما سيأتي بعد ذلك...(طالع ص 13).

وقال بلينكن في خطاب أمام كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز «ما نشهده الآن هو أكثر من مجرد اختبار لنظام ما بعد الحرب الباردة. إنها نهاية الأمر».

ولفت إلى أن عقودا من الاستقرار الجيوسياسي النسبي خلال النظام السابق، افسحت المجال لمنافسة متزايدة مع القوى الاستبدادية والقوى الرجعية. واضاف «تشكل الصين التحدي الأكثر أهمية على المدى الطويل لأنها لا تطمح إلى إعادة تشكيل النظام الدولي فحسب بل إنها تتمتع على نحو متزايد بالقوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك على وجه التحديد».

وقال الوزير الاميركي «بدأت البلدان والمواطنون يفقدون الثقة في النظام الاقتصادي الدولي، واهتزت ثقتهم بسبب العيوب النظامية».

مشيرا الى أن رؤية إدارة الرئيس جو الرئيس بايدن لعالم حر ومنفتح وآمن ومزدهر، تعتمد على تجديد وتعميق تحالفات واشنطن وشراكاتها، وإقامة تحالفات جديدة بطرق مبتكرة ومعززة «لمواجهة أصعب التحديات في عصرنا» واخيرا الجمع بين التحالفات القديمة والجديدة لتعزيز المؤسسات الدولية التي تشكل أهمية بالغة في التصدي للتحديات العالمية.