الرد على ملاحظات «المالية» لديوان المحاسبة.. خلال أسبوع

مال وأعمال

قالت مصادر مطلعة لـ «النهار» إن الحكومة وجهت جميع الوزارات والجهات التابعة بضرورة تشريع عملية الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة خاصة المالية منها خلال اسبوع من تاريخ الملاحظة.

وبينت ان هناك توجيهات مشددة بمراجعة العقود والترسيات التي تمت خلال الفترة الماضية، موضحة ان هذا الامر سيقض مضاجع بعض القياديين الذين لم يكونوا موفقين في التعامل مع العام بقصد او دون قصد.

واشارت المصادر الى ان التوجيهات كذلك نصت على ضرورة الربط مع لجنة الميزانيات بمجلس الأمة في كل ما يتعلق بالاستفسارات البرلمانية وبالسرعة المطلوبة، موضحة انه يتم رفض اي مطالبات بزيادة الاعتمادات المالية دون سبب مقنع ومبررات واضحة أو دون فائدة تنموية.

وتابعت قائلة ان كشوف الترشح للوظائف الاشرافية تتم فلترتها، ولا تقبل بها اي وساطات من اي نوع، حيث يعتمد الاختيار فقط على عنصري الكفاءة والسجل الوظيفي المشرف. وفي اطار ذي صلة، قالت المصادر ان الردود الوزارية على الاسئلة البرلمانية ستشهد مزيداً من الدقة، حيث لن يسمح بان تتضمن دراسات قديمة تثير الرأي العام، خاصة ان كانت تلك الدراسات لم تطبق على ارض الواقع. وشددت الحكومة على الاستمرار في مسار خفض وترشيد النفقات للحدود القصوى، خاصة مع استمرار الغموض في اسواق النفط العالمية، حيث انها عرضة للتقلبات مع اي تغيرات سياسية.

