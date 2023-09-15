العيبان ونظيره البريطاني بحثا دعم اتفاقية التجارة

مال وأعمال

عقد وزير التجارة والصناعة محمد العيبان اجتماعاً مع نظيره وزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة نايجل هادليستون.

وتم التحدث خلال الاجتماع الذي عقد في سلطنة عمان عن العلاقات التجارية المتميزة بين دولة الكويت وبريطانيا، حيث عقد حتى الآن أربعة اجتماعات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، ومتوقع ان يكون هناك اجتماع خامس خلال نوفمبر المقبل.

وتم التطرق خلال الاجتماع الى دعم كلا البلدين الصديقين لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأبدى الوزيران دعم كل منهما لجهود الفريق التفاوضي الخليجي والبريطاني، ودعم كل ما من شأنه أن يقرب بين وجهات النظر، بهدف الوصول إلى تجارة حرة بين دول المجلس وبريطانيا، يكون محصلة لذلك ارتفاع مستويات التبادل التجاري بين الطرفين وتحقيق علاقات تجارية متميزة بين دول المجلس والمملكة المتحدة.

وحضر الاجتماع كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم ومدير العلاقات الدولية صالح العازمي.

كما كان ضمن الوفد المرافق لوزير التجارة الدولية في المملكة المتحدة نايجل هادليستون، المفوض التجاري لبريطانيا في الشرق الاوسط ورئيس الفريق التفاوضي البريطاني لاتفاقيات التجارة الحرة والسكرتير الخاص لمعالي الوزير البريطاني.

يذكر ان وزير التجارة والصناعة محمد العيبان يشارك في اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ 65، في مدينة صلالة العُمانية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

