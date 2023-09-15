الدوسري: 3 مشروعات جديدة ترى النور العام الحالي

مال وأعمال

كشف الرئيس التنفيذي في شركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري عن انطلاق 3 مشروعات جديدة خلال العام الحالي، وتتضمن: مشروع البلاجات ومشروع الونتروندرلاند ومشروع جنوب الصباحية.

وبين الدوسري في تصريح لـ«النهار»، على هامش الاعلان عن تلك المشروعات في الافينوز، أمس، أن تلك المشاريع الثلاثة عبارة عن مشروع ترفيهي شاطئي يتمثل في مشروع البلاجات ومدينتين ترفيهيتين واحدة في الجنوب والأخرى بالديرة ونأمل بافتتاحهما خلال الشهرين القادمين.

وحول وضع المشاريع الثلاثة، بين أن مشروع البلاجات تم انجاز 90 % منه وخلال 10 أيام سيتم افتتاحه ومشروع الونتروندرلاند سيتم افتتاحه في أواخر شهر سبتمبر ومشروع جنوب الصباحية أواخر شهر أكتوبر. وأضاف قائلاً: ستكون تلك المشاريع بداية لموسم الترفيه وستكون انطلاقة لمشروعات أخرى قادمة سيتم زيادتها بشكل كبير. وقال: هدفنا تقديم مشروعات ذات جودة عالية ترقى لتطلعات المواطنين والمقيمين على أرض الكويت وهذا ما تركز عليه الشركة خلال الفترة المقبلة.

ولفت أن هناك نقصا كبيرا في الترفية بدولة الكويت وبدأنا على المسار السريع لتطوير مرافق الشركة، مشيراً الى أن جميع المرافق الخاصة بالشركة تستحق التغيير والتطوير. وأضاف: هناك جدوى للمشروعات وطلب عالٍ على الترفيه وجميع مرافق الشركة ذات جدوى اقتصادية، ونحن نسعى لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في جانب الترفيه.

وفيما يتعلق بمشروع الواجهة البحرية، بيَّن الدوسري أننا بدأنا بمشروع الواجهة البحرية بالفعل وهو مشروع يمتد على مساحة 10 كيلومترات وقمنا باعداد تصميم للمشروع، وطبقنا التصميم ووجدناه ذا جودة عالية وسيتم تعميمه على 10 كيلو مترات بالكامل، موضحاً أن مشروع البلاجات يمتد على 2 كيلو متر.

وأضاف أن الجزء الأول من الواجهة البحرية، من الجزيرة الخضراء وحتى الأبراج خلال فبراير المقبل وسيحتضن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية والجزء الثاني من الأبراج وحتى الشعب البحري في شهر يوليو. وفيما يتعلق بوضع المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الشركة، بين الدوسري أن المشروعات السياحية تولي أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، مشيراً الى أن الشركة وفرت 120 فرصة للشباب المبادرين خلال العام السابق والسنة الحالية لدينا في المشروعات الحالية 300 فرصة أمام شباب المبادرين. وشدد الدوسري أن دعم المشروعات الصغيرة توجه عام لدى الشركة لن نستغني عنه.

وحول تكويت العمالة الوطنية في المشروعات السياحية، بين أن نسبة التكويت على المستوى القيادي للشركة 100 % ويتم تكويت معظم الوظائف ولدينا توجه خاص في هذا الأمر.

وقال ان تلك المشاريع تعتبر بداية لنوعية مميزة للمشروعات التي سنقدمها للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت. وبالنسبة لما تضيفه تلك المشروعات الثلاثة للسياحة في الكويت، أوضح أن تلك المشروعات ستضيف التنوع لنوعية المشاريع السياحية الموجودة، حيث سيكون موسم للألعاب وموسم الترفيه وهذه المشروعات ستضيف تنوعاً كبيراً للمشاريع الموجودة. وأشار الى أن الموسم السابق لمشروع ونتروندرلاند كان عليه اقبال كبير وأيضاً مشروع الجزيرة الخضراء، ومشروع الونتروندرلاند السنة هذه أخذنا بعين الاعتبار الازدحام الشديد وحصلنا على مرافق اضافية ولدينا مدة زمنية أكبر وهو يحتضن جميع الزوار. وفيما يتعلق بدور السياحة في التنمية الاقتصادية، بين الدوسري أن هناك بنية سليمة للمشاريع المطروحة من حيث التنوع والابتكار، وهناك فعاليات متغيرة ومتنوعة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين. وأوضح أن هناك تنوعاً في المرافق الترفيهية السياحية لجميع المواطنين والمقيمين.

مشاريع متنوعة

وحول مشروع الواجهة البحرية، فانه يمتد من نادي اليخوت الى قرية الضيافة وهو مصمم لخدمة ذوي الهمم ويوجد به مسار للدراجات ومواقع ترفيهية للأطفال وأماكن مخصصة للسياحة وأكثر من 60 فرصة تجارية واستثمارية للشركات الكويتية وتوفير الخدمات الأساسية لمرتادي الواجهة البحرية والشواطئ ومسار مخصص للمشي وأنشطة رياضية.

أما مشروع البلاجات يتميز بوجود ألعاب مائية للكبار والأطفال ومواقف لمرتادي البلاجات وأماكن مخصصة للسباحة وألعاب للأطفال وأكثر من 50 فرصة تجارية واستثمارية وتوفير جميع الخدمات الأساسية لمرتادي الشواطئ ومقاهٍ ومطاعم وأنشطة رياضية وألعاب للأطفال واستراحات.

ونتروندرلاند الكويت يتميز بوجود أكثر من 150 نشاطا ترفيهيا وسعر التذكرة 5 دنانير والمساحة الكلية 130 ألف متر مربع والزوار 15 ألف زائر في اليوم. وحديقة جنوب الصباحية تتميز بوجود أكثر من 128 نشاطا ترفيهيا وسعر التذكرة 5 دنانير والزوار 10 آلاف زائر في اليوم. ويتميز مشروع شاطئ المسيلة بوجود مرافق مبنى الزوار ومبانٍ لغرف التبديل ووحدة جناح للتأجير اليومي ومبنى مكتب الادارة ومبانٍ خدمية ومواقف للسيارات وأنشطة متنوعة تتضمن مطاعم ومقاهي ومنطقة المعدات الرياضية ومحال تجارية وملاعب رياضية وألعاب مائية ومنطقة عربات الطعام ومناطق خضراء ونافورة وأحواض سباحة ومنطقة المسرح الخارجي ولعبة المغامرات.

