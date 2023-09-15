أبسط وأسهل برنامج ادخار «الأهلي المتحد»: 10 فائزين في السحب الأسبوعي لـ «الحصاد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر سبتمبر الحالي في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الحالي لمراجعة عملية السحب، التزاماً بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.

وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1,000 دينار كويتي لكل منهم وهم : محمود حسن محمد على، وإسماعيل أحمد عبد الله القبندي، ولبنى مصطفى عبدالعزيز شقلوصي، وحبيب عبد الرزاق حيدر أحمد العوضي، وجاسم محمد الدوسري ، وعبد الرحمن عبدالله عبدالرحمن، وسارة راشد الطخيم، وفهد عبد الرحمن جاسم الحسن، منصورمحمد ناصر العازمي، ونجاح براك ناصر النون.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100,000 دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1,000 دينار لكل جائزة. وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250,000 دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

علماً بأن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 ديناراً في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة فى السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوماً على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 ديناراً. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

