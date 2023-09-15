الملتقى الاقتصادي التركي - العربي ينطلق 8 نوفمبر المقبل

مال وأعمال

أعلنت الهيئات المنظمة للملتقى الاقتصادي التركي العربي عن موعد انعقاد الدورة 14 من الملتقى وذلك في يوم 8 نوفمبر 2023 في مدينة اسطنبول. وتنظم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون والشراكة مع الحكومة التركية ممثلة بوزارة الخزانة والمالية ووزارة الخارجية التركية، وبالاشتراك مع اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية TOBB ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية.

ودعا وزير الخزانة والمالية التركي مهمت شيمشك نظراءه الخليجيين والعرب للمشاركة في الملتقى، ومن المتوقع أن يشارك العديد منهم في الحدث بصفتهم جزءًا من وفود رسمية تضم أيضًا ممثلين من القطاع الخاص.

وشهدت الدورات السابقة من الملتقى استقطاب آلاف المشاركين من البلدان العربية وتركيا وغيرها من الدول بمن فيهم رؤساء حكومات ووزراء ومحافظو مصارف مركزية وهيئات حكومية، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات البارزة في الشركات والمصارف من أكثر من 25 دولة. ومن المتوقع أن تشهد الدورة المقبلة من الملتقى استقطاب أكثر من 500 مشارك.

وستركز الجلسات والمناقشات خلال الملتقى على تطور العلاقات الاقتصادية التركية العربية، وذلك في ضوء الإصلاحات والتحولات الجارية في البلدان العربية وتركيا، والتقدم البارز في العلاقات السياسية في الفترة الأخيرة، والتي ساهمت بإطلاق مرحلة جديدة من الشراكات الشاملة، خصوصاً بعد الجولة الاستثنائية التي قام بها رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، والتي أثمرت جملة من الاتفاقيات الاقتصادية والمشاريع والاستثمارات. ومن المتوقع أن تعزز هذه التدفقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين تركيا والبلدان العربية الشراكة بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

