بلدة مكسيكية.. إمبراطورية لعلاج الأسنان بأسعار مخفضة

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بلومبرغ : عند شروق الشمس يبدأ مئات منهم يتقاطرون عبر الحدود، معظمهم سيراً على الأقدام. منهم من يجر وراءه حقيبة ذات عجلات فيما يحمل أخرى على ظهره، أما الآخرون فيحمل أكثرهم حقيبة يد أو حقيبة تسوق لدى وصولهم إلى لوس ألغودونيس، البلدة المكسيكية المتاخمة لأطراف مدينة يوما في ولاية أريزونا.

يتلقفهم عشرات المُنادين الذين يصيحون ليعلنوا عن خدمات يسعى عديد ممن قطعوا مئات أو ربما آلاف الكيلومترات ليحصلوا عليها: «صديقي! أتبحث عن خدمات فحص للنظر؟ أم علاج للأسنان؟ أم عن صيدلية؟»

اللوحات الإعلانية على جانبي الطريق السريع المؤدي إلى البلدة التي تبلغ مساحتها 2.5 كيلومتر مربع وتقع عند نقطة التقاء أريزونا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة مع باها كاليفورنيا المكسيكية، تصف هذه البلدة بأنها «عاصمة علاج الأسنان في العالم». تزخر البلدة، التي يقطنها نحو خمسة آلاف وتُعرف أيضاً باسم «مولار سيتي» وتعني مدينة الضرس، بنحو 350 عيادة أسنان.

على مدى العقدين الماضيين، أضحت البلدة مقصداً لمن يسعون لتخفيف عبء الكلفة المرتفعة والبعيدة عن متناول اليد، وفترات الانتظار الطويلة لعلاج أسنانهم في الولايات المتحدة وكندا. تبلغ كلفة حشو الأسنان 50 دولاراً فقط، وتكلفة علاج القناة الجذرية نحو 250 دولاراً، أما تتويج السن فيكلف نحو 500 دولار، لكن أغلب الزوار يأتون إلى البلدة سعياً لخدمات أعقد من ذلك. قال جورج كايل، وهو سائق شاحنة من مقاطعة ساسكاتشيوان الكندية، إنه يأتي إلى لوس ألغودونيس كل بضعة أعوام لعلاج أسنانه. حشا كايل تجويفين في أسنانه خلال أولى زياراته، ومنذئذ، خلع أغلب أسنانه واستبدلها بأسنان مزروعة. كلّفت الرحلة من كندا إلى الحدود المكسيكية كايل 200 دولار ثمناً لوقود الديزل، وهو ما يسهل تعويضه بفضل انخفاض الأسعار في المكسيك. قال كايل: إن علاج أسنانه في كندا «كان على الأرجح سيكلفه ما يقارب تسعة آلاف دولار. وقد كلفني الأمر هنا 4600 دولار كندي».

وتزعم الحكومة المكسيكية أن المكسيك تحتل المرتبة الثانية بعد تايلندا من حيث إيرادات السياحة العلاجية، وأنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث علاج الأسنان. يتجه ما يصل إلى ثلاثة ملايين زائر سنوياً إلى المكسيك بحثاً عن تكاليف أقل للرعاية الطبية مما يجدونه في بلادهم. لقد زرت شخصياً «مولار سيتي» في نوفمبر 2022 ومايو 2023 مع والدتي التي كانت بحاجة إلى علاج مكثف للأسنان.

