مدن ستغيّر السعودية خلال سنوات

مال وأعمال

في غضون سنوات قليلة، ستظهر معالم كثيرة، وستنشأ مدن جديدة بالكامل يتغيّر معها وجه المملكة العربية السعودية. ملامح هذا التغيير ظهرت واضحة في معرض «سيتي سكيب غلوبال» الذي استضافته الرياض هذا الأسبوع، حيث عكست فعالياته إلى حدّ كبير حجم التحولات الهائلة التي تشهدها المملكة في إطار «رؤية 2030»، خصوصاً في مجال التطوير العمراني.

وفي كلمة خلال المعرض، قال جيري إنزيريلو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «هيئة تطوير بوابة الدرعيّة»، وهو المشروع البالغة قيمته 64 مليار ريال (17 مليار دولار) والذي أُطلق أواخر 2019 لتحويل مدينة الدرعية التاريخية في الرياض إلى وجهة سياحية عالمية: «بعد نحو 5 سنوات، ستكون المملكة قد تغيرت تماماً». وأضاف خلال مشاركته في إحدى الجلسات النقاشية التي واكبت المعرض، أن عمليات التطوير الجارية ستجعل من الرياض نفسها «واحدة من أعظم 20 مدينة حول العالم».

في إضافة جديدة إلى مشروعات التطوير العملاقة الجاري تنفيذها، والتي قطع بعضها مراحلة متقدمة من الإنجاز، طرحت المملكة مع انطلاقة المعرض يوم الأحد، مشروعات عقارية ضخمة، بعضها عبارة عن مدن متكاملة، ذكية وعصرية، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تناهز 69 مليار ريال (18.3 مليار دولار). الجزء الأكبر من هذه المشروعات الجديدة، خُصص لبناء فلل وشقق سكنية، نظراً لأهمية قطاع الإسكان في «رؤية 2030».

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل أعلن هذا الرقم، قال في الحفل الافتتاحي للمعرض، إن «تحقيق رؤية المملكة يتطلب إنجاز قفزات نوعية في مجال التطوير العقاري والمشروعات الإسكانية، عن طريق شركات عملاقة توفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات وذات نمط حياة عصري، وذلك بالتعاون مع المطورين العقاريين المحليين والعالميين».

وأحد مستهدفات «رؤية 2030»، يتمثل في رفع نسبة تملك المساكن بين المواطنين إلى 70% بنهاية العقد الجاري. ولخدمة هذا الهدف، أنشأت السعودية عام 2016 «الشركة الوطنية للإسكان» (National Housing Company) أو (NHC) لتكون الذراع الاستثمارية لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في القطاع العقاري والسكني والتجاري، قبل أن تتحوّل لاحقاً عام 2020 إلى ملكية الدولة بالكامل.

وقبل نحو أربع سنوات، أعلنت «الوطنية للإسكان» عن مستهدفها بتطوير 300 ألف وحدة سكنية حتى عام 2025، وقد أطلقت منها حتى اليوم 140 ألفاً، بشراكة مع مطورين عقاريين من القطاع الخاص، وفق ما أعلنه محمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة.

من ضمن هذا المعروض الجديد، هناك أكثر من 27 ألف وحدة سكنية ستسهم في ضخها «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» المصرية، من خلال ما اعتبره البطي «أضخم شراكة إقليمية في مجال التطوير العقاري» مع «الوطنية للإسكان». فقد وقّعت الشركتان خلال المعرض اتفاقية تقوم بموجبها الشركة المصرية بتطوير مدينة «بنان الرياض» متكاملة الخدمات ضمن مشروع «ضاحية الفرسان»، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 10 ملايين متر مربع، 40% منها مساحات خضراء مفتوحة، وبتكلفة تصل إلى 40 مليار ريال (حوالي 11 مليار دولار)

