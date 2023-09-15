هيئة الاستثمار المصرية استغنت عن ثلثي المستندات من الشركات

مال وأعمال

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أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، قراراً بخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي بتبسيط وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة، على مواصلة الجهود لتخفيض المستندات المطلوبة من الشركات، وصولًا إلى أقل عدد مُمكن من المستندات، لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية «مصر 2030».

وقال نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمات المستثمرين والمناطق الحرة اللواء ياسر عباس: إن القرار سيسهم في توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة، مشيراً إلى أنه جار العمل على مراجعة كل المستندات والإجراءات بكافة قطاعات الهيئة، بدء من مرحلة جذب الاستثمار وتوطينه، مروراً بتأسيس الكيان القانوني للمشروع، وما يرتبط به من إجراءات خاصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية أو التوسع فيها، انتهاءً بقرارات توزيع وتحويل أرباح المشروعات.

وتضمن القرار الاستغناء عن 62 بالمئة من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها سابقا للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط.

