في ذكرى وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

إيمانيات

في الثامن والعشرين من شهر صفر ارتفعت روح سيِّد الخلق نبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى بارئها راضية مرضية، بعد أن أدَّى الرسالة كأعظم ما يؤدِّي نبيّ رسالته، وبعد أن عانى وأذى بأشدّ حالات المعاناة والأذى، حتى قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ما أوذِي نبيّ مِثلَ ما أوذِيتُ»، جاءه النداء من قِبَل الله تعالى عندما اشتاق الحبيب إلى حبيبه.. وقد تحدّث القرآن الكريم عن مسألة وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في عدة آيات، ولكلِّ آية معنى وهدف في هذا الاتجاه.

تحدّث الله تعالى عن وفاة رسول الله وآله، في الآية التي نزلت عندما كان المشركون يتمنون موت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فأنزل الله تعالى هذه الآية: (وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ) (الأنبياء/ 34)، هؤلاء الذين يتمنون موتك ليشمتوا بك، لو أنّك متّ فهل يخلدون من بعدك؟! (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) (الأنبياء/ 35)، هذه سنّة الله في الخلق، سواء كانت النفس نفس نبيّ أو وليّ أو أي إنسان عادي، (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) (الأنبياء/ 35)، نختبركم في الحياة من خلال حركة الخير أو الشرّ في حياتكم، ليتحدّد مَن الذي يأخذ بالخير ومَن الذي يأخذ بالشرّ، وبعد ذلك ستواجهون الموقف ما قدّمتموه بين يدي الله تعالى.

اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف كانت؟ ماذا فعل وما هي الاهتمامات التي كان يهتم بها؟ روى (ابن سعد في الطبقات) عن مولى رسول الله أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال من جوف الليل: «إنّي قد أُمِرتُ أن استغفر لأهلِ البقيعِ فانطلق معي»، فخرجت معه حتى جاء البقيع فاستغفر لأهله طويلاً، ثمّ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لَيهِنئكم ما أصبحتُم فيه ممّا أصبحَ الناسُ فيه – يعني عندما نقارن بين الناس الآن وبين ما كنتم فيه، لرأينا أنّكم لم تعيشوا في حياتكم الفتن التي تضل الناس عن الحقِّ كما هو الحال مع الفتن التي يستقبلها الناس الآن، فإنّي أهنئكم لأنّكم لم تعيشوا في هذه المرحلة، وإلّا لأمكن أن تنحرف بكم هذه الفتن عن سواء السبيل وتهزّ إيمانكم – أقبلت الفتن كقِطَع الليل المُظلم يتبع بعضها بعضاً، يتبعُ آخرها أوّلها، الآخرة شرٌّ من الأولى»، ثمّ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّي قد أُعطيت خزائن الدُّنيا والخلد ثمّ الجنّة فخُيّرت بين ذلك وبين لقاء ربّي والجنّة»، فقلت: يا رسولَ اللهِ، بأبي أنت وأُمّي، فخذ مفاتيحَ خزائن الدُّنيا والخُلد ثمّ الجنّة، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «والله يا أبا مُوَيهِبة لقد اخترتُ لقاءَ ربّي والجنّة».

وقال الشيخ المفيد: مكث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في بيته ثلاثة أيّام موعوكاً، ثمّ خرج إلى المسجد معصوب الرأس، معتمداً على أمير المؤمنين (عليه السلام) بيمنى يديه وعلى الفضل بن العباس باليد الأُخرى حتى صعد المنبر فجلس عليه ثمّ قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «معاشِرَ الناسِ! قد حان منّي خُفُوقٌ من بينِ أظهُرِكم، فمَن كانَ لهُ عندِي عِدَةٌ - وعد - فليَأتنِي أعطِهِ إيّاها! ومَن كانَ لهُ عليَّ دَينٌ فَليُخبرنِي به! معاشرَ الناسِ! ليسَ بين اللهِ وبين أحدٍ شيءٌ يُعطيه به خيراً أو يَصرفُ عنهُ شرّاً إلّا العملُ! - ما يقرّب الناس إلى الله هو ما يقدِّمونه من عمل بين يديه، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ) (الزلزلة/ 7-8) - أيّها الناسُ! لا يَدّعِي مُدّعٍ ولا يَتمنّى مُتمَنّ، والذي بَعثنِي بالحقِّ نبيّاً لا يُنجِي إلّا عَملٌ مع رَحمةٍ، ولو عَصَيتُ لَهَوَيتُ. - ولن أعصي اللهَ لأنّ اللهَ تعالى عصمني من المعصية باختياري وإرادتي - اللّهُمّ هَلْ بَلّغتُ»؟، ثمّ نزل فصلى بالناس صلاة خفيفة، ثمّ دخل بيته.

الوصية الأخيرة من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تعطينا فكرة مفادها إنّ على كلِّ واحد منّا عندما يقترب الموت منه أو يتحسّس الموت في حياته، وكلّ واحد منّا يتحسّس الموت في حياته كلّ يوم لأنّه لا يعرف متى يأتي أجله، إن عليه قبل أن يفد إلى ربِّه أن يصفي حساباته المتعلقة بحقوق الناس عنده، وهكذا بالنسبة إلى حقوق الله تعالى من خُمس أو زكاة أو كفّارات أو ردّ مظالم، لا تؤجلوها لأنّكم لا تدرون إذا أجلتموها هل تستطيعون وفاءها إلى الأجل الذي تؤجلونها فيه، أو توصون بها؟، لأنّنا نعرف الكثير من الأغنياء الذي أوصوا بأن تؤدَّى حقوقهم الشرعية بعد موتهم ولكن الأوصياء لم يدفعوا فلساً واحداً منها، وهذا ما أكّد عليه الإمام عليّ (عليه السلام) في قوله: «يا ابنَ آدمَ! كُنْ وَصِيَّ نَفسِك واعملْ في مَالِكَ ما تُؤثِرُ أن يُعملَ فيهِ من بَعدِكَ». فإذا كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يطلب من الناس في آخر حياته أن يتحدّثوا عمّا لهم من حقٍّ، فكيف بنا نحن عندما نفارق هذه الدُّنيا الفانية!.

إنّ الله تعالى قال لنا: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب/ 21)، علينا أن نعيش مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في وجداننا الثقافي ومشاعرنا الروحية وحياتنا، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو المعلِّم لكلِّ المسلمين، هو المعلِّم لعليّ وفاطمة (عليهما السلام) ومن خلال ذلك كان هو المعلِّم للأئمّة (عليهم السلام) وللأجيال، ولابدّ أن ننفتح عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ننفتح على اسمه في كلّ صلاة وصلوات ومناسبة. علينا أن نكون معه بعد وفاته وفي مدى الحياة كما كان المسلمون معه في الحياة.

