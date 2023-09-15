أخلاق وسيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

إيمانيات

إنّ ذِكر الله تعالى لا يفارق شفتي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المباركتين فأمّا ذاكراً، مسبحاً، أو شاكراً، أو مستغفراً، كما كان (صلى الله عليه وآله وسلم) دائم الاستغفار، ودائم الشُّكر لله تعالى على كلِّ حال، كما كان شديد التفاعل مع القرآن الكريم، فقد كان (صلى الله عليه وآله وسلم) دؤوباً على قراءة القرآن شغوفاً به حتى قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّي لأعجَبُ كيفَ لا أشيبُ إذا قَرأتُ القرآنَ». وكان مجلسه (صلى الله عليه وآله وسلم) مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا يوهن فيه الحرم ولا تظهر هفواته، وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) دائم البشر سهل الخُلق لين الجانب ليس بغظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش (وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) (آل عمران/ 159)، وكان (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يجلس ولا يقوم إلّا على ذِكر الله جلّ جلاله، ويعطي (صلى الله عليه وآله وسلم) كلّ من جلسائه نصيبه، وكما كان (صلى الله عليه وآله وسلم) شديد الاهتمام بالأُمّة ومعاملته إيّاها بالمحبّة والمودّة والرِّفق والخُلق الرفيع، ومعاملته للأُمّة بالحُسنى، ويفشي (صلى الله عليه وآله وسلم) السلام بين الناس فيُسلِّم حتى على الصغير (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم/ 4).

كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يحدّث الناس وفقاً لمستوياتهم العقلية، فكانت أساليب عرضه للأفكار وإجاباته على الأسئلة تختلف في البُعد والمستوى من شخص لأخر طبقاً للقابليات الذهنية التي يتمتع بها الأفراد، جاء في الحديث: «إنّا مَعاشِرَ الأنبياءِ أُمِرنا أن نُكلِّمَ الناسَ على قَدرِ عُقولِهم». وكذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف، وكان يجلس على الأرض ويلبس الغليظ، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «أمَرَني رَبّي بسَبعِ خِصالٍ: حبِّ المَساكينِ، والدُّنُوِّ منهم، وأن أكثِرَ من «لا حَولَ ولا قوّةَ إلّا باللهِ»، وأن أصِلَ بِرَحِمي وإن قَطَعَني، وأن أنظُرَ إلى مَن هو أسفَلُ منّي ولا أنظُرَ إلى مَن هو فَوقِي، وأن لا يَأخُذني في اللهِ لَومَةُ لائمٍ، وأن أقولَ الحقَّ وإن كان مُرّاً، وأن لا أسألَ أحداً شيئاً».

من جانب آخر، إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يستكبر عن المساهمة في أي عمل وهذا دليل صفة التواضع المغروسة في شخصه الكريم، فقد ساهم في بناء المسجد الشريف وعمل في حفر الخندق. نعم، كان (صلى الله عليه وآله وسلم) متواضعاً حتى في ملبسه ومشربه ومأكله ومسكنه، وكان يقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «أوصاني ربِّي بتسعٍ: أوصاني بالإخلاصِ في السرِّ والعلانيةِ، وبالعدلِ في الرِّضا والغَضبِ، وبالقَصدِ في الغِنى والفَقرِ، وأن أعفُو عمّن ظَلمني، وأعطي مَن حَرمني، وأصل مَن قَطعني، وأن يكونَ صَمتي فكراً، ونطقي ذِكراً، ونَظري عِبراً».

ومن صفاته الجليلة صبره (صلى الله عليه وآله وسلم) على فراق الأحبة هذا الدرس الذي لابدّ أن نتعلَّمه من نبيّنا الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد ورد عن أنس أنّه قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «وُلِد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، قال أنس: لقد رأيتُه يكيد (يجود) بنفسه بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فدمعت عينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلّا ما يُرضي ربّنا وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون» ونجده (صلى الله عليه وآله وسلم) وعيناه تفيضان دمعاً وهو يبكي رحمة لمريض يعاني من علته أو فقيد افتقد أو يتيم فقد أباه، بل أنّ نفسه العظيمة تنفجر رحمة حتى للحيوان إذا نزل به ظلم. وفي فتح مكّة تتفجر الرحمة من قلبه الكبير كالنبع الصافي فيشمل كلّ الذين آذوه واضطهدوه حيث يقف بينهم ويقول (صلى الله عليه وآله وسلم): «أقولُ كما قالَ أخي يوسف: (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ)».

هذه بعض من شواهد خُلق النبيّ الكريم (صلى الله عليه وآله وسلم)، لعلّنا نتخلَّق بها وتكون مصداقاً لقوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) (الأحزاب/ 21).

