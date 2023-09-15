السيرة العطرة لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

إيمانيات

قيل فيما رُوِي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش، ولا عياب، ولا مداح، يتغافل عمّا لا يشتهي، فلا يؤيس منه ولا يخيب فيه مؤمليه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، والإكثار، وممّا لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحداً ولا يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلَّم إلّا فيما يرجو ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنّما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، ولا يتنازعون عنده الحديث، متى تكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوّلهم، يضحك ممّا يضحكون منه، ويتعجب ممّا يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى ان كان أصحابه ليستجلبوهم.

وعن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا فقد الرجل مـن إخوانه ثلاثة أيّام سأل عنه، فإن كان غائباً دعا له، وإن كان شاهداً زاره، وإن كان مريضاً عاده». وعن زيد بن ثابت قال: «إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، كنّا إذا جلسنا إليه، إن أخذنا في حديث في ذكر الآخرة أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الدُّنيا أخذ معنا، وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب أخذ معنا».

وفي أدبه مع قومه كذلك ما أشار إليه الإمام عليّ (عليه السلام) في حديث له: «ما صَافحَ رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) أحداً قَطّ فنَزَعَ (صلى الله عليه وآله وسلم) يَدَهُ من يَدِهِ حتى يكونَ هو الذي يَنزعُ يَدَهُ، وما فَاوضَهُ أحدٌ قَطّ في حَاجةٍ أو حَديثٍ فانصَرَفَ حتى يكونَ الرجلُ هو الذي يَنصَرِفُ، وما نَازَعَهُ أحدٌ الحَديثَ فيَسكُتَ حتى يكونَ هو الذي يَسكُتُ، وما رُئِيَ مُقدِّماً رِجلَهُ بينَ يَدَي جَلِيسٍ لهُ قَطّ». وعن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا دخل منزلاً قَعَدَ في أدنى المجلسِ».

وعن عائشة أنّها سُئِلت: «ما كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يعملُ في بيتِهِ؟ قالت: كان يَخيطُ ثوبَهُ، ويَخصِفُ نَعلَهُ، ويَعملُ ما يَعملُ الرِّجالُ في بيوتِهِم». ورُوِي عن الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) أنّه قال: (قال رسولُ اللهِ (صلى الله عليه وآله وسلم): «خمسٌ لا أدَعُهُنَّ حتى المَمَاتِ: الأكلُ على الحَضيضِ مع العَبيدِ، ورُكُوبيَ الحِمارَ مُؤكَفاً، وحَلبِيَ العَنزَ بيَدِي، ولُبسُ الصُّوفِ، والتَّسلِيمُ على الصِّبيانِ لتَكونَ سُنَّةً من بَعدِي»). وعن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أمَرَني رَبّي بسَبعِ خِصالٍ: حبِّ المَساكينِ، والدُّنُوِّ منهم، وأن أكثِرَ من «لا حَولَ ولا قوّةَ إلّا باللهِ»، وأن أصِلَ بِرَحِمي وإن قَطَعَني، وأن أنظُرَ إلى مَن هو أسفَلُ منّي ولا أنظُرَ إلى مَن هو فَوقِي، وأن لا يَأخُذني في اللهِ لَومَةُ لائمٍ، وأن أقولَ الحقَّ وإن كان مُرّاً، وأن لا أسألَ أحداً شيئاً».

وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يكره الإطراء والألقاب: انطلق إليه وفد بني عامر، فلما كانوا عنده قالوا: (أنتَ سيِّدُنا، فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «السيِّدُ الله تبارك وتعالى»، فقالوا: وأفضَلُنا وأعظَمُنا طَولاً. قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «قولوا بقولِكم، أو بعضِ قولِكم، ولا يَستجريَنَّكم الشَّيطانُ»). وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «أوصاني ربِّي بتسعٍ: أوصاني بالإخلاصِ في السرِّ والعلانيةِ، وبالعدلِ في الرِّضا والغَضبِ، وبالقَصدِ في الغِنى والفَقرِ، وأن أعفُو عمّن ظَلمني، وأعطي مَن حَرمني، وأصل مَن قَطعني، وأن يكونَ صَمتي فكراً، ونطقي ذِكراً، ونَظري عِبراً».

الحديث عن تعاليم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. حديث عن رسالة الله الخاتمة بكلِّ ما انطوت عليه من فكر ومفاهيم، وتصوّرات، وتوجيهات. فالمصطفى (صلى الله عليه وآله وسلم) إنّما يستلهم الرسالة الإلهيّة المباركة في كلِّ شأن من شؤون حياته، ويترسم خُطى إرادة الله في كلِّ أُموره: كلّ حديث نطق به أو سلوك سلكه، أو نشاط حياتي مارسه إنّما هي تجسيد لما يريد الله سبحانه ويختار. وبناء على ذلك شرَّع الله لعباده في الأرض أن يترسموا خُطى رسوله الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) قال تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب/ 21)، وقال سبحانه أيضاً: (مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) (الحشر/ 7). وهذا هو السرّ الذي جعل سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) العطرة وسُنّته المباركة المصدر الثاني للتشريع بعد الذكر الحكيم.

