مبدأ الأخوّة في فكر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

إيمانيات

تتميز التجربة النبويّة بعد الهجرة بسعتها وتنوّعها وامتدادها بالنسبة للتجربة بعد الهجرة بالنظر إلى الظروف التي تحكم التجربة والمجال الذي تتحرّك فيه والأوضاع التي تلاحقها، فقد كانت للنبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) في مكّة شخصية الرسول الداعية الذي كان يفتش عن مكان تتركز فيه الرسالة كقاعدة وعن مجتمع يتحرّك من أجل تحقيق أهداف الإسلام في الحياة، ولذا فقد كانت التجربة محكومة لهذا الهدف المحدود. أمّا في المدينة فقد انطلقت الأهداف من حيث انتهت تلك فقد وجدت القاعدة ووُلِد المجتمع وبدأ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يعمل والمسلمون معه في سبيل إغناء تلك التجربة التي أنتجت ذلك الواقع بتجارب جديدة في أسلوب الدعوة وفي طريقة الحكم وفي تنظيم الحياة على أساس قانون جديد متوازن يرعى جانب المادّة كما يرعى جانب الروح وينظّم حقوق الفرد كما ينظم حقوق المجتمع، ويعمل لتركيز العدالة على أساس من الحقِّ، ويدعو للمحبّة على أساس الرحمة، ويعمل للعزّة والكرامة، كما يدعو للتسامح وللعفو وللصبر الجميل، ويشرع للحرب كما يشرع للسلم، ويحمل المسلمين مسؤولية حمل الدعوة إلى العالم كلّه، وقد كان من الطبيعي أن يهتم النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بتنظيم هذا المجتمع الرائد الذي يحمل المسؤولية الإسلامية في قلبه وكيانه، فكانت هناك بعض التجارب التي نتحدّث عنها كنموذج يُحتذى ويُقتدى به في كلِّ حركة إسلامية معاصرة.

مؤاخاة الرسول للمسلمين: لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المدينة آخى بين المهاجرين بين بعضهم البعض، وآخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم على الحقِّ والمساواة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام، وبهذا تحوّلت المواساة الأخوية إلى طريقة تربوية رائعة للترابط الإيماني في المجتمع الجديد حتى إذا استطاعت هذه الطريقة أن تحقّق نتائجها العملية فيما حصل عليه المجتمع الإسلامي الأوّل من قوّة وتماسك ومواساة، واستطاع المسلمون أن يكتشفوا قيمة الأخوّة في الله، وكان من أوّل الأعمال التي بدأها رسول الله (صلى الله عليه وآلهوسلم) في المدينة بعد وصوله إليها بناء المسجد. ويروي ابن هشام في سيرته الجوّ الرائع الحميم الذي كان يهيمن على المسلمين في عملية البناء، قال: «فعمل فيه (أي المسجد) رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليرغّب المسلمين في العمل فيه، فعمل فيه المهاجرون والأنصار». إنّ القيام ببناء المسجد كأوّل عمل قام به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المدينة يدل على ما كان يفكر به النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من تخطيط لبناء المجتمع المتماسك الخالي من الحساسيات والعقد الذاتية والقبلية. وقام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما ترويه كُتُب السيرة النبويّة الشريفة بإرسال وفود وكُتُب إلى ملوك زمانه وإلى زعماء البلاد ووجهاء القوم وإلى كثير من الناس يدعوهم فيها إلى الدخول في الإسلام بأساليب متنوّعة تأخذ بالإيجاز تارة وبالتفصيل أُخرى وقد يغلب على بعضها الرفق وقد يقرب بعضها الآخر من العنف تبعاً لما تقتضيه المصلحة ويفرضه الموقف.

عندما نريد أن نتحدّث عن رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) لا نحتاج إلى مَن يذكِّرنا به، ولا نحتاج إلى أي مناسبة تربطنا به فنحن في صلاتنا نبدأ يومنا بالشهادة له بالرسالة كما نبدأه بالشهادة، كما نبدأه بالشهادة لله بالوحدانية نعيش في صلاتنا مع اسمه عندما نصلي عليه في كلِّ ركوع وسجود استحباباً.. لا نحتاج إلى مَن يذكِّرنا به عندما نذكره في تشهدنا وتسليمنا، فكلّ مسلم يتذكَّر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلِّ صلاة وفي كلِّ صوم وفي كلِّ حجّ.. يذكره المسلم في كلِّ ما يريد أن يمارسه من أفعال على أساس حكم الله في هذا العمل أو ذاك. إنّنا نتذكَّر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في كلِّ سيرة حياتنا الخاصّة وحياتنا العامّة، فعندما نوحي لأنفُسنا أو يوحي إليها الآخرون أو ننبه أنفُسنا أو ينبهنا الآخرون إنّ هذا الأمر حلال نتذكَّر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي جاء بحليته أو أن هذا الأمر حرام نتذكَّر أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي جاء بحرمته. ولهذا فإنّنا في كلِّ حياتنا كمسلمين نشعر أنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ما يزال معنا يدعونا كلّما سمعنا آية وكلّما سمعنا حديثاً، وأنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) يقودنا كلّما أردنا أن نسير على خطِّه. لهذا فنحن لن ننتظر مولده وإسراءه ومعراجه لنتذكَّره، ولن ننتظر مناسبة من المناسبات التي تتصل بحياته لنتذكَّره، لأنّنا نتذكَّره بالإسلام كلّه وبالحياة كلّها.

