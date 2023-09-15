هو رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في وَعينا

إيمانيات

لم يحبّ أحد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا لم يحبّ الإسلام، ولم يخلص أحد لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا لم يخلص لخطِّ الإسلام، ولم يطع أحد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا لم يتحرّك في حركة الإسلام. ليس ارتباطنا به ارتباطاً شخصياً ولكنّه الارتباط الرسالي لأنّ أن نؤمن برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأن نحبّه ونخلص له هو أن نقف حيث وقف وأن نتحرّك حيث تحرّك وأن ندعو حيث دعا. لقد جاء الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) من أجل أن يركِّز في حياة كلّ منّا إخلاصاً لله أراد أن يربطنا بالله قبل أن يربطنا بشخصه وعندما ربطنا بشخصه فإنّه فعل ذلك من خلال ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، لم يرد لنا أن نعظِّمه مع الله بل أراد لنا أن نعظِّمه من خلال أنّه عبد الله، لذا أرادنا أن نقول: أشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، لكي نشعر بأنّ رسول الله يرتفع كلّما ارتفع في عبوديته لله وفي طاعته، حتى نأخذ ذلك درساً وهو أن لا نجعل أحداً مع الله مهما كانت عظمته من أولياء الله ومن العلماء ومن المجاهدين ومن الأبطال لأنّ كلَّ عظيم في خطِّ الإسلام فإنّ عظمته تبدأ حيث تبدأ عبوديته لله.

إنّ عظمة رسول الله محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه كان عبداً مخلصاً لله وعظمة الإمام عليّ (عليه السلام) أنّه كان عبداً مخلصاً لله، وعظمة كلّ الأئمّة (عليهم السلام) أنّهم كانوا عباد الله المخلصين. لا قيمة لمسلمين يرتبطون بمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ولا يرتبطون برسالة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم). إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يرفض أن ترتبط الناس به من خلال اسمه فقط.. فنحن مسلمون ننطلق من خلال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا من خلال ذاته. قد يتحدَّث البعض إلى الناس عن محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) كعبقري وعن محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) كمصلح وعن محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه عاش آلام العروبة واختزن كلّ مشاعرها وثار من أجل أن يؤكِّدها. أجل، محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) عبقري مصلح ثائر عظيم، ولكن ليست تلك الصفات صفاته الذاتية عندنا لأنّ صفة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) عندنا هي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوحى إليه من ربّه، فمن أنكر الوحي أنكر الإسلام، ومن أنكر رسالة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الآتية من الله فقد أنكر الإسلام.

كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يسمع الشتائم والتهم بأذنيه وكان يلاقي ما يلاقي، فهل ضاق صدره؟ هل تعقد من الناس؟ هل وقف ليدعو على الناس؟ كان النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «اللّهُمّ اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون» لا تعذبهم لأنّ هؤلاء القوم قد عاشوا فترة طويلة من الزمن في ظلام الجهل والتخلُّف، لهذا فقد تحجرت قلوبهم وتجمدت عقولهم وابتعدوا عن الصراط المستقيم.. يا رب إنّي اصبر عليهم سأدعوهم في الصباح والمساء وفي كلِّ وقت حتى أستنفد كلّ التجارب لينفتح قلب هنا وينفتح قلب هناك، وينطلق إنسان هنا وإنسان هناك إلى النصر، بعد ذلك كان (صلى الله عليه وآله وسلم) يصبر على ذلك كلّه ويدعو الله ألا يعاجلهم العقوبة.. فأي قلب أكبر من هذا القلب! كان يريد أن يقول لهم: أنتم تقولون عنّي إنّي مجنون، لكني لا أرد عليكم كلمة في مقابل كلمة، لكن أقول لكم: إنّكم مضللون إنّكم مجتمعون على العصبية يقودكم شخص يطلق لكم شعاراً فتهتفون دون أن تعرفوا ما معنى الشعار، يثير أمامكم تهمة فتتبعون هذه التهمة دون أن تعرفوا خلفياتها لأنّ العقل الجماهيري الذي يُسمّى العقل الجمعي يفقد فيه الإنسان عقله وتركيزه الشخصي ويصير جزءاً من الجوّ العامّ. لهذا قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ما دمتم في هذا الجوّ الانفعالي فلن يفيد الكلام معكم، لا تستطيعون أن تفهموا منّي شيئاً، لكن تفرّقوا اثنين اثنين.. قوموا لله.. فرّغوا قلوبكم لله لا تفكروا بفلان زعيماً وفلان حكيماً وفلان وجيهاً.. فكروا بالله فأنتم الذين يطلبون الحقيقة. فسبوه وشتموه ولم ينطلق لسانه بشتيمة واحدة، لأنّ الله أمره وأمر المؤمنين من حوله أن لا تسبوا فإنّ السب يعطي رد فعل مماثلاً، لأنّه يثير غريزة الآخرين فيثورون ضدك فلا تسب، ولكن ادع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة.

لقد أغلقوا قلوبهم عنه وفتح قلبه الكبير لهم أغلظوا الكلمات له وألان كلماته لهم عاشوا في قلوبهم الحقد وعاش في قلبه الرحمة لهم. كانوا يقابلونه بالخلق السيِّئ وكان يقابلهم بالخلق العظيم. (وَإِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ) (القلم/ 4)، كانوا يتمنون له الموت وكان يدعو الله لهم بالحياة: «اللّهُمّ اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمون». وهكذا انطلق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمتص الشتيمة ويمتص التهمة ويمتص الكلمات اللامسؤولة ويمتص النظرات الحاقدة ويمتص المشاعر العادية ويمتص كلّ ذلك، ثمّ يطلق الكلمة كأن لم يسمع شيئاً وكأنّه لم يرَ شيئاً.. يطلق الكلمة وهو يبتسم لأنّه يعرف أنّ الابتسامة تدخل إلى قلوب الناس لتهيأ الأرضية للكلمة.. لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يعيش أي عبوس قلبي حتى يعبس في وجه الآخرين. من خلال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نتعلَّم أنّ القيادة ليست امتيازاً يشعر فيه الإنسان بالعلو على الناس الذين يقودهم ليعلِّمهم ويدبّر أُمورهم.

