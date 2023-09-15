نصف مليون طالب وطالبة يدشنون العام الدراسي

وطن النهار

ينطلق قطار العام الدراسي الجديد، الاحد المقبل، بانتظام ما يقارب 20 ألف طالب وطالبة في الصف الأول الابتدائي في مختلف المناطق التعليمية الست، الى جانب المتعلمين في المدارس الخاصة العربية، معلنين بدء الدوام المدرسي للعام 2024/2023، في حين استعدت المدارس الابتدائية لاستقبال المتعلمين وسط تجهيزات الادارات المدرسية في اقامة البرامج الترفيهية والمشوقة للاطفال لكسر حاجر الرهبة والخوف لدى الاطفال، بالإضافة إلى تجهيز الكتب الدراسية. ويلتحق بهم يوم الاثنين نحو 409 آلاف و856 طالباً وطالبة الدارسين في بقية الصفوف بالمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمدارس الحكومية والتعليم الديني ومدارس التربية الخاصة، في ظل مواصلة القطاعات المعنية والجهات المختصة في وزارة التربية على استكمال كل الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسي. ويصل عدد الأطفال في مرحلة الرياض نحو 40 ألفا تلميذا وتلميذة، بينما يبلغ عدد طلبة مدارس المرحلة الابتدائية 77830 طالبا وعدد الطالبات في الابتدائي 81969 طالبة، في حين يبلغ عدد الطلبة البنين في مدارس المرحلة المتوسطة 62263 طالبا وعدد الطالبات 63954 طالبة، بينما يصل عدد الطلبة البنين في المرحلة الثانوية 37358 طالبا وعدد الطالبات 44146 طالبة، إضافة إلى طلبة المعهد الديني البالغ عددهم 109 طلاب وطالبة، وطلبة مدارس التربية الخاصة البالغ عددهم 1566 طالبا وطالبة. يصل عدد الطلبة الملتحقين في المدارس العربية الخاصة إلى 100 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية ليصبح إجمالي الطلبة الذين سيباشرون دوامهم المدرسي خلال صباح الاثنين المقبل 511 ألف و551 طالبا وطالبة.

وتعمل وزارة التربية، على تعزيز استقرار الميدان التربوي لاسيما في توفير وتسكين الكوادر البشرية من الهيئتين التعليمية والادارية في نحو ما يقارب 1000 مدرسة حكومية شاملة المدارس الجديدة التي تم افتتاحها العام الحالي في منطقتي الفروانية والاحمدي التعليميتين.

