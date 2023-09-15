«التربية» بحثت مع السفارة الأميركية رفع المستوى الطلابي وتدريب المعلمين

وطن النهار

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فيما عقد وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامه السلطان اجتماعا مع أعضاء من سفارة الولايات المتحدة الأميركية متمثلة بالمستشار الثقافي والإعلامي في السفارة، بحث البرامج الخاصة بالطلبة والمعلمين لرفع المستوى التحصيلي للطالب وتدريب وتأهيل المعلمين في ممارسة اللغة الانكليزية.

وتناول السلطان، برنامج الإرشاد الأكاديمي والخاص في الطلبة والذي يوضح أهمية استكمال الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية لتشجيع المتعلمين على الدراسة وكيفية التسجيل في الجامعات الأميركية، بالإضافة إلى برنامج (yes) المخصص للطلبة من العناصر الوطنية فقط ويرشح الطالب للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام دراسي كامل ومن ثم يعود لاستكمال دراسته في الكويت، ما يسهم في تطوير مهارات الطلاب واكتساب اللغة.

وناقش كذلك ثلاثة برامج للمعلمين بحضور المستشار الثقافي الاعلامي في السفارة الأميركية د. فريد عباس محمد والمستشار التعليمي للولايات المتحدة الأميركية كيرين نصر الله وأخصائي المشاركة العامة في السفارة شيماء إبراهيم، ومن معهد (ايمدست) والمدير الاقليمي لمهعد اميدست سمر خليف ورئيس برنامج التنسيب والتبادل رولا فضل الله، بحضور الموجه الفني العام بالإنابة لمادة اللغة الإنكليزية هدى العمار.

