مهدي: الاستثمار في التكنولوجيا لمواجهة تغير المناخ

وطن النهار

?

شارك معهد الكويت للأبحاث العلمية ممثلا بمركز أبحاث الطاقة والبناء في قمة العلوم خلال انعقاد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بندوة افتراضية بعنوان «بناء مستقبل قائم على الصمود والتطوير من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الابتكار التكنولوجي لمواجهة تغير المناخ»، بمشاركة عدد من القياديين ونخبة من العلماء والخبراء الوطنيين والعالميين من ذوي الاختصاص.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتنمية والتخطيط د. خالد مهدي، أهمية موضوع الندوة الذي يجسد تحقيق رؤية الكويت وأهداف التنمية المستدامة بشكل لا يمكن تجاهله، موضحا أن الكويت من الدول التي تضع بنية تحتية مستدامة في صلب أولوياتها، حيث تلتزم بتعزيز التنمية المستدامة والاستدامة البيئية.

وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية يعتبر أمرًا مهمًا، إذ يسهم بشكل كبير في تعزيز الفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكدا على اهمية بناء بنية تحتية مستدامة والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لمواجهة تغير المناخ لهما تأثير إيجابي على تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز التواصل الاجتماعي.

وذكر أهمية تعزيز البنية التحتية بغية الاستفادة من الفوائد الكبيرة التي يمكن أن تجلبها من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحقيق الاستدامة في هذه المجالات التي تعكس تطلعاتنا لمستقبل الكويت. من جهتها، أشارت مدير برنامج استدامة واعتمادية البنية التحتية في مركز أبحاث الطاقة والبناء د. شيخة السند، إلى أن الهدف من القمة بيان دور العلوم وإسهاماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى وضع آليات لتسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات العالمية في إطار تحقيق أهداف التنمية. وقالت ان المعهد ترأس أحد أنشطة القمة من خلال مشاركته في هذه الندوة التي تهدف إلى التأكيد على أهمية الدور الحيوي والحاجة إلى بنية تحتية فعّالة ومرنة لتلبية المتطلبات التنموية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، وكيفية التصدي للتحديات التي تواجهها الدول النامية في الموازنة بين نموها الاقتصادي المعتمد على تطوير بنيتها التحتية والمتطلبات البيئية.

بدوره، أوضح عضو المجلس البلدي والباحث العلمي السابق في المعهد د. حسن كمال، أن مرونة البنية التحتية تعرف بقدرتها والمجتمعات والأنظمة المرتبطة بها على التكيف أو الاستجابة بشكل إيجابي للضغوط أو المخاطر المزمنة والحادة، وتتحول بطرق تستعيد وظائفها الأساسية وتحافظ عليها وتحسنها.

ولفت إلى ان المخاطر الطبيعية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لاستدامة البنية التحتية ومرونتها تشمل الزلازل والتغير المناخي والفيضانات وغيرها، مؤكدا فيما يتعلق بمخاطر التغير المناخي، على ضرورة فهم آثار تغير المناخ على مرونة أنظمة البنية التحتية، بالإضافة إلى معرفة أفضل الممارسات لتعزيز قدرة هذه الأنظمة وأهمية دور التخطيط في مرونة البنية التحتية.

ولفت إلى اهمية معرفة الخبراء والمختصين أثر تغير المناخ في البنية التحتية في المدن ومعرفة التفاعلات بين تغير المناخ والضغوطات المزمنة الأخرى، بما يخدم اعتماد تصميم بنية تحتية مرنة بطرق مبتكرة لمواجهة تغير المناخ.

من ناحيته، أوضح د. أسامة الصايغ من مركز أبحاث الطاقة والبناء، أن البنية التحتية في غالبية الدول النامية لم تصل إلى مستوى النضوج لتلبية متطلبات آليات النمو الاقتصادي في قطاعات الطاقة والمواصلات والصحة والتعليم، مشيرا إلى أن طريق إنشاء بنية تحتية فعّالة في الدول النامية سيخل ببعض المتطلبات للاستدامة البيئية لما يتطلبه الأمر من نمو اقتصادي مضاعف نسبة إلى الدول المتقدمة، مؤكدا أن هذا النمو أحد المتطلبات الرئيسة للوصول إلى الاستدامة التنموية والبيئية في نهاية المطاف.

إلى ذلك، قدم المعهد عرضاً مرئيا حول الجهود التي تبذلها الكويت في تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات البيئية، حيث تمت مناقشة الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية البيئية، بما في ذلك تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة البيئية.

وتأتي مشاركة المعهد في الندوة لتعكس التزام الكويت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة في جهود التصدي لتغير المناخ على الصعيدين الوطني والدولي، وبناء مستقبل قائم على الصمود والتطوير من خلال تعزيز البنية التحتية المستدامة وتقديم الابتكار التكنولوجي كجزء من رؤيتها لمستقبل أفضل للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على التحمل والصمود في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة.

