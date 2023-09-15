«التربية»: تنظيف 500 مدرسة بالتعاون مع «البلدية»

وطن النهار

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أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د. غانم السليماني، ان الوزارة تواصل الجهود لبدء عام دراسي جديد وسط بيئة تعليمية مناسبة، ما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية في الكويت، ولتحقيق تلك الأهداف جاءت الشراكة الاجتماعية بين قطاعات الدولة لتذليل الصعوبات وتجاوز العقبات.

وأوضح السلماني خلال على هامش لقائه ممثلي بلدية الكويت، ان وزارة التربية تسعى دوما لتحقيق عام دراسي مكلل بالنجاح، من خلال الحملة المشتركة التي دشنتها وزارة التربية مع وزارة الاعلام السليماني بعنوان «بدأنا بهمة» والتي تهدف لتهيئة أبنائنا الطلبة وأولياء الأمور للعام الدراسي 2023/2024. وأضاف أن مجلس الوزراء شدد على تضافر الجهود بين وزارات الدولة وقطاعات وزارة التربية لتحقيق طموح أبنائنا الطلاب، مبينا أنه من هذا المنطلق حرصت وزارة التربية على استكمال الحملة المشتركة بينها وبين بلدية الكويت تحت شعار «ديرتنا تستاهل». من جانبه، ذكر نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في بلدية الكويت مشعل الجودان، أنه بعد توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ومدير عام بلدية الكويت، تم إطلاق هذه الحملة لتجهيز المدارس وتنظيف الساحات الخارجية لاستقبال ابنائنا الطلبة مع بداية العام الدراسي، موضحا أن البلدية قامت بالتعاون مع وزارة التربية للمساهمة في تنظيف ما يقارب 500 مدرسة من جميع محافظات الكويت، مشيرا إلى حرص البلدية الدائم لتقديم المساعدة لجميع الجهات الحكومية، وبالأخص وزارة التربية لدعم المنظومة التعليمية.

