العتيبي: موقف اليابان إبان الغزو لن يُنسى

وطن النهار

أكد مدير التعاون العسكري العميد فهد العتيبي ان العلاقات بين الكويت واليابان في المجال العسكري قوية جدا، منوها الى ان اليابان أرسلت سفناً لإزالة الالغام من الخليج العربي ابان الغزو العراقي الغاشم، معربا عن شكره لليابان على هذه المشاركة الفعالة.

جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركته في احتفالية سفارة اليابان بذكرى تأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية الذي اقيم مساء اول من امس في مقر اقامة السفير الياباني في «بيان»

وأضاف قائلا إن العلاقات الان تشهد تطورا ملحوظا في المجال العسكري ولدى الجانبين الرغبة في التعاون في مجال التدريب العسكري وعقد دورات سواء في الكويت او اليابان باللغة الانكليزية في العام المقبل وذلك وفق توجيهات القيادة العسكرية وذلك ضمن الاستراتيجية العسكرية الكويتية في المستقبل.

وحول وجود اتفاقيات دفاعية بين البلدين، قال لاشك ان الكويت تبرم اتفاقيات مع الدول الصديقة الحليفة لها.

وفي كلمة ألقاها قال العميد العتيبي نيابة عن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكويتية، يشرفني أن أتحدث في هذه الذكرى التاسعة والستين لتأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وأضاف أود أولاً أن أشكر سفير اليابان وملحق الدفاع الياباني على هذه الفرصة العظيمة للتحدث في هذه المناسبة المهمة.

وتابع تأسست قوات الدفاع عن النفس اليابانية في 1 يوليو 1954، من قبل الحكومة اليابانية من أجل حماية بلادهم والدفاع عنها، ولقد زادت مهمة الدفاع عن وطنهم بمرور الوقت لتصبح أيضًا عضوًا مهمًا جدًا في الفريق للمجتمع العالمي من خلال إجراء مجموعة واسعة من مهام العمليات السلمية.

ولفت الى ان هذا الامر كان مهمًا للغاية بالنسبة للكويت عندما قامت قوات الدفاع الذاتي اليابانية بنشر سفن كاسحات الألغام الخاصة بها في الكويت والخليج العربي عام 1991 للانضمام إلى قوات التحالف لإزالة الألغام في الخليج العربي، مستطردا «وكانت مهمتهم فتح ممرات الاتصالات البحرية في الخليج لضمان المرور الآمن للسفن التي تحمل الإمدادات إلى الشعب الكويتي».

وبالنيابة عن جميع الكويتيين، أود أن أشكركم مرة أخرى على الدعم الكبير الذي قدمته قوات الدفاع الذاتي اليابانية لدولة الكويت، وأنا على يقين من أن موقف اليابان ودعمها القوي في ساعة حاجتنا لن ينسى.

واكد ان العلاقة بين القوات العسكرية الكويتية واليابانية قوية للغاية وتستمر في النمو في العديد من المجالات. إن كلتا الثقافتين العسكريتين مبنيتان على مبادئ دفاعية مبنية على القيم السلمية بما في ذلك التعاون العالمي، وماضون في تطوير تعاوننا الدفاعي من خلال الحفاظ على المناقشات المفتوحة والبحث عن المجالات التي تدعم القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن جانبه، اكد السفير الياباني في البلاد مورينو ياسوناري ان قوات الدفاع الذاتي اليابانية تقوم بعمليات لمكافحة القرصنة في خليج عدن وترسل أفرادها للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في شبه جزيرة سيناء.

واضاف ان الكويت، باعتبارها لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، هي شريكنا الوثيق في مجال السلام والأمن ونحن فخورون بأن قوات الدفاع الذاتي اليابانية قامت بتنفيذ أنشطة المساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار في العراق في الفترة من 2004 إلى 2008 بدعم كبير من الكويت، متمنياً مواصلة تطوير تعاوننا مع القوات المسلحة الكويتية من خلال التبادلات المختلفة، وخاصة في مجال تعليم وتدريب الأفراد.

وأعرب عن أسفه بأن يتعرض السلام والأمن في العالم للاضطراب أو التهديد بصفة مستمرة، بما في ذلك في الشرق الأوسط، مشيراً الى ان العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي من قبل عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واضاف ان اليابان تعارض بشدة مثل هذه المحاولة الفردية لتغيير الوضع الراهن بالقوة، حيث تحدث وزير خارجية اليابان، هاياشي في الاجتماع الأخير مع جامعة الدول العربية ودعا إلى الاتحاد من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح القائم على سيادة القانون. وآمل أن تستمر علاقات الصداقة التاريخية بين اليابان والكويت وأن تتعاونا من أجل السلام والرخاء العالميين.

استراتيجية جديدة

ولفت الى ان اليابان اقرت في ديسمبر الماضي استراتيجية جديدة للأمن القومي بالإضافة إلى استراتيجية الدفاع الوطني، وهي تسعى الآن إلى تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي.

وعبر عن سروره بأن نحتفل بذكرى تأسيس قوات الدفاع الذاتي اليابانية مع ممثلي وزارة الدفاع الكويتية والوزارات الأخرى والعديد من الأصدقاء من السلك الدبلوماسي والمنظمات الأخرى.

وختم حديثه بتقديم الملحق الجديد، العقيد ريو تاتسوكاوا.

50 تأشيرة للكويتيين يومياً

أكد سفير سويسرا لدى البلاد تيزيانو بالميللي ان بلاده بدأت بتنفيذ قرار الاتحاد الاوروبي بخصوص منح الكويتيين تأشيرة طويلة الامد.

وقال لـ«النهار» ان حكومة بلاده ارسلت تعليمات بتنفيذ القرار فورا، وكشف ان سفارة بلاده تصدر يوميا 50 تأشيرة للكويتيين، منوها الى ان بلده ترحب بالسياح الكويتيين.

زيارة أردوغان للكويت

أكدت سفيرة تركيا لدى البلاد طوبى نور سونمز ان زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الكويت قائمة الا انه لم يحدد موعد لها بعد.

