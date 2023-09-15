الكويت تشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمية

وطن النهار

صرح الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالإنابة د. محمد الجسار عن مشاركة الكويت في الدورة الموسمية الخامسة والأربعين للجنة التراث العالمي، التابعة لمنظمة «اليونسكو» والتي بدأت أولى جلساتها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في العاشر من سبتمبر الحالي ويستمر لمدة خمسة عشر يوماً.

وأشار الأمين العام إلى إدراج ثلاثة ملفات للدول العربية في هذا المؤتمر، وهي «محمية عروق بني معارض»، بالمملكة العربية السعودية، و«تل السلطان» في فلسطين، و«ملف جزيرة جربة» في الجمهورية التونسية، والذي تم الإعداد لها في اجتماع لجنة الخبراء العرب الذي استضافته الكويت الأسبوع الماضي.

وأكد أن هناك توافقا بين الدول العربية لدعم هذه الملفات، وإدراجها على «التراث العالمي»، بهدف حماية هذه المواقع الأثرية، والمساعدة في تطويرها، لتصبح وجهات سياحية تاريخية.

وشدد الجسار على حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على المشاركة في هذا المؤتمر منذ سنوات، كونه الجهة المختصة في الحفاظ على المباني التاريخية والتراثية والمواقع الأثرية، على الرغم من أن الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي التي لم تسجل حتى الآن أي موقع كويتي ضمن مواقع التراث العالمي، مع ان أرض الكويت بها آثار غاية في الأهمية وتعبر عن حضارات عدة، وعلى رأس تلك المواقع جزيرة فيلكا التي تزخر بإرث التاريخي الذي يمتد إلى آلاف السنين.

وقال: إن أغلب دول العالم تسعى إلى أن تكون لديها مواقع مسجلة في التراث العالمي، لما لهذا التسجيل من أثر كبير في استقطاب وتشجيع السياحة الثقافية، وأعرب عن الأمل ان تتضافر جهود مؤسسات الدولة لإنجاح عملية إدراج المواقع الأثرية الكويتية ضمن مواقع التراث العالمي في السنوات القادمة.

